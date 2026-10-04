Novu epizodu 'Specijalista Zagreb' pogledajte odmah ekskluzivno na Voyo

Serija 'Specijalisti Zagreb' gledatelje iz epizode u epizodu vodi na zagrebačke ulice, gdje četvero policijskih inspektora rješava složene i nepredvidive slučajeve. Uz kriminalističke zaplete i istrage, serija prati i njihove privatne živote, međusobne odnose te sukobe i savezništva unutar tima.
U središtu priče su Zoran Jukić, Ana Kirin, Luka Horvat i Toni Kovačić, četiri potpuno različita karaktera koji svakom slučaju pristupaju na svoj način. Svaka epizoda donosi novu istragu, od prikupljanja dokaza i ispitivanja svjedoka do forenzičke analize, dok se paralelno razvijaju i osobne priče glavnih likova.
Napetost, akcija, neočekivani obrati, ali i doza humora dio su svijeta 'Specijalista Zagreb', serije snimane na autentičnim lokacijama u Zagrebu i okolici.
Što novi slučaj donosi timu i kakav ih rasplet očekuje, doznajte odmah – novu epizodu 'Specijalista Zagreb' pogledajte ekskluzivno na Voyo.