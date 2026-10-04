Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Novu epizodu 'Specijalista Zagreb' pogledajte odmah ekskluzivno na Voyo

Nova epizoda 'Specijalista Zagreb' donosi još jedan zahtjevan slučaj koji će testirati vještine, intuiciju i međusobno povjerenje policijskog tima. Uz novu istragu, gledatelje čekaju i nastavci osobnih priča glavnih likova, a epizodu možete pogledati ekskluzivno na Voyo

RTL.hr
04.10.2026 13:00

Serija 'Specijalisti Zagreb' gledatelje iz epizode u epizodu vodi na zagrebačke ulice, gdje četvero policijskih inspektora rješava složene i nepredvidive slučajeve. Uz kriminalističke zaplete i istrage, serija prati i njihove privatne živote, međusobne odnose te sukobe i savezništva unutar tima.

U središtu priče su Zoran Jukić, Ana Kirin, Luka Horvat i Toni Kovačić, četiri potpuno različita karaktera koji svakom slučaju pristupaju na svoj način. Svaka epizoda donosi novu istragu, od prikupljanja dokaza i ispitivanja svjedoka do forenzičke analize, dok se paralelno razvijaju i osobne priče glavnih likova. 

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Napetost, akcija, neočekivani obrati, ali i doza humora dio su svijeta 'Specijalista Zagreb', serije snimane na autentičnim lokacijama u Zagrebu i okolici. 

Što novi slučaj donosi timu i kakav ih rasplet očekuje, doznajte odmah – novu epizodu 'Specijalista Zagreb' pogledajte ekskluzivno na Voyo.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti'

Moglo bi te zanimati

Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti'

'Specijalisti Zagreb' donose novi napeti slučaj: Ovoga puta u središtu svega je Zoranova kći Mia

'Specijalisti Zagreb' sada ekskluzivno na Voyo! Nova epizoda dostupna je odmah

Tko je ubio slikara na Mirogoju? Istina napokon izlazi na vidjelo, a rasplet će iznenaditi sve

Inspektor Toni usred istrage ubojstva dogovorio dejt: 'Javila mi se ona zgodna unuka ubijenog'

Ključ ubojstva u 'Specijalistima Zagreb' cijelo im je vrijeme bio pred očima? Novi trag vodi do neočekivanog otkrića

Pročitaj na Net.hr
Ukrale pažnju na koncertu Ede Maajke: Dvije ljepotice svojim outfitima začinile večer u Čakovcu
Hamiltonova bivša pretrpjela jezivu nezgodu: Sada snimljena s bolnim ožiljcima
Lana Škrgatić za RTL Scenu progovorila o teškom putu do majčinstva: 'Uvijek će biti predrasuda'
Aca Lukas zapalio Arenu Zagreb: Na pozornici mu se pridružili Vlado Kalember i Boris Novković
Minice i ubojiti trbušnjaci zapalili zagrebačku špicu: Zgodne dame pokazale svoje adute
Borna Sosa pokazao svoju nježniju stranu i objavio rijetke fotografije sa suprugom
Neočekivani prizor usred koncerta u Lisinskom: Gesta Amire Medunjanin dirnula cijelu dvoranu
Matt Damon okružen je samo ljepoticama: Upoznajte njegove četiri kćeri, ne zna se koja je ljepša
Heidi Klum pokazala kćer koju rijetko viđamo: Mnogi se pitaju hoće li krenuti majčinim stopama
Glumica Kelly Rutherford oličenje je elegancije: Zbog bezvremenske ljepote svi joj se dive