Novu epizodu 'Specijalista Zagreb' pogledajte odmah ekskluzivno na Voyo

Serija 'Specijalisti Zagreb' gledatelje iz epizode u epizodu vodi na zagrebačke ulice, gdje četvero policijskih inspektora rješava složene i nepredvidive slučajeve. Uz kriminalističke zaplete i istrage, serija prati i njihove privatne živote, međusobne odnose te sukobe i savezništva unutar tima.

U središtu priče su Zoran Jukić, Ana Kirin, Luka Horvat i Toni Kovačić, četiri potpuno različita karaktera koji svakom slučaju pristupaju na svoj način. Svaka epizoda donosi novu istragu, od prikupljanja dokaza i ispitivanja svjedoka do forenzičke analize, dok se paralelno razvijaju i osobne priče glavnih likova.