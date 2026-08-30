Od bivšeg analitičara Europola do mladog inspektora iz Splita: Tko čini četvorku 'Specijalista Zagreb'?

Nova policijska drama 'Specijalisti Zagreb' od 7. rujna stiže na RTL i platformu Voyo, a gledatelje očekuje uzbudljiv uvid u rad istražiteljskog tima koji rješava kompleksne slučajeve na zagrebačkom asfaltu. Svaki član ove glavne četvorke u priču donosi posebnu energiju, različite pristupe istragama i osobne pozadine koje utječu na njihov rad na terenu.
Toni Gojanović kao viši inspektor i analitičar tima Luka Horvat
Bivši analitičar Europola u Zagreb se vraća zbog sina Borne nakon tragičnog gubitka supruge. Luka je lik vođen hladnom logikom i analitičkim umom, no istovremeno se bori s dubokim emocijama i očinskom odgovornošću. Njegovo inozemno iskustvo i staloženost donose prijeko potrebnu taktiku u timske istrage.
Peđa Gvozdić kao glavni inspektor Zoran
Iskusni policijski veteran unosi autoritet i uličnu intuiciju u tim. Zoran se u radu oslanja na godine provedene na terenu, a u privatnom životu balansira odnos s kćeri Mijom, mladom novinarkom. Njegov lik donosi autentičan spoj očinske brige, iskustva i nepokolebljivog poštivanja reda.
Ivan Barišić kao mladi inspektor iz Splita
Iz rodnog Splita na zagrebački asfalt stiže mladi inspektor koji u ekipu unosi temperament, novu energiju i specifičan dišpet. Njegov izravan pristup, brzina i mladenački polet u istragama stvaraju dinamičan kontrast u odnosu na iskusnije kolege u timu.
Vini Jurčić kao viša inspektorica tima
Kao ravnopravna članica glavne četvorke, inspektorica koju tumači Vini Jurčić s lakoćom se nosi s opasnim akcijama, forenzičkim izazovima i muškim kolegama. Publiku je ranije osvojila ulogom u kultnoj seriji 'Bibin svijet', a u 'Specijalistima Zagreb' donosi lik oštre, sposobne i nepokolebljive istražiteljice na terenu.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).