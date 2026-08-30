Od bivšeg analitičara Europola do mladog inspektora iz Splita: Tko čini četvorku 'Specijalista Zagreb'?

Nova RTL-ova serija od 7. rujna stiže na male ekrane i platformu Voyo, a u središtu napetih policijskih istraga nalazi se upečatljiv tim s potpuno različitim karakterima i životnim pričama

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Nova policijska drama 'Specijalisti Zagreb' od 7. rujna stiže na RTL i platformu Voyo, a gledatelje očekuje uzbudljiv uvid u rad istražiteljskog tima koji rješava kompleksne slučajeve na zagrebačkom asfaltu. Svaki član ove glavne četvorke u priču donosi posebnu energiju, različite pristupe istragama i osobne pozadine koje utječu na njihov rad na terenu.

Toni Gojanović kao viši inspektor i analitičar tima Luka Horvat

Bivši analitičar Europola u Zagreb se vraća zbog sina Borne nakon tragičnog gubitka supruge. Luka je lik vođen hladnom logikom i analitičkim umom, no istovremeno se bori s dubokim emocijama i očinskom odgovornošću. Njegovo inozemno iskustvo i staloženost donose prijeko potrebnu taktiku u timske istrage.

icon-expand Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Peđa Gvozdić kao glavni inspektor Zoran

Iskusni policijski veteran unosi autoritet i uličnu intuiciju u tim. Zoran se u radu oslanja na godine provedene na terenu, a u privatnom životu balansira odnos s kćeri Mijom, mladom novinarkom. Njegov lik donosi autentičan spoj očinske brige, iskustva i nepokolebljivog poštivanja reda.

icon-expand Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Ivan Barišić kao mladi inspektor iz Splita

Iz rodnog Splita na zagrebački asfalt stiže mladi inspektor koji u ekipu unosi temperament, novu energiju i specifičan dišpet. Njegov izravan pristup, brzina i mladenački polet u istragama stvaraju dinamičan kontrast u odnosu na iskusnije kolege u timu.

icon-expand Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Vini Jurčić kao viša inspektorica tima

Kao ravnopravna članica glavne četvorke, inspektorica koju tumači Vini Jurčić s lakoćom se nosi s opasnim akcijama, forenzičkim izazovima i muškim kolegama. Publiku je ranije osvojila ulogom u kultnoj seriji 'Bibin svijet', a u 'Specijalistima Zagreb' donosi lik oštre, sposobne i nepokolebljive istražiteljice na terenu.

icon-expand Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL