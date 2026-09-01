Od Nikole Vukasa do inspektora Tonija: Ivan Barišić pokazat će potpuno novu stranu u 'Specijalistima Zagreb'

Glumac Ivan Barišić donosi osvježenje u jesensku televizijsku shemu. Nakon što je publiku osvojio ulogom Nikole Vukasa, u prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb' gledat ćemo ga u sasvim drugačijem izdanju - kao oštrog, brzog i neustrašivog inspektora Tonija.
Zaokret u karijeri i nova uloga na zagrebačkom asfaltu
Dok su ga gledatelji dosad uglavnom pamtili po ulozi Nikole Vukasa, Barišić sada uskače u policijsku uniformu i preuzima teren. Njegov lik, mladi inspektor Toni koji stiže iz Splita, u zagrebačku policijsku postaju unosi prepoznatljivi dalmatinski dišpet, izravan pristup i nezaustavljivu energiju. Za razliku od analitičnijih kolega u timu, Toni reagira brzo, spreman je na rizik i ne ustručava se ući u ulični okršaj kada situacija to zahtijeva.
Akcijske scene, oružje i fizika na terenu
Uloga inspektora sa sobom je donijela i posve nove glumačke izazove. Snimanje na autentičnim lokacijama diljem metropole zahtijevalo je dosta fizičkog angažmana, od brzih potjera i trčanja po zagrebačkim četvrtima do rukovanja rekvizitima i policijskom opremom. Barišić ističe kako mu je rad na akcijskim scenama bio poseban gušt jer donosi dinamiku kakva se rijetko viđa u domaćim formatima.
Kemija u timu i prepoznatljivi šarm
Kao dio glavne istražiteljske četvorke, uz Tonija Gojanovića, Peđu Gvozdić i Vini Jurčić, Barišićev lik stvara specifičnu dinamiku. Njegov mladenački polet i temperament često se isprepliću s iskustvom i hladnom logikom starijih kolega, što u pauzama između napetih slučajeva donosi i dozu autentičnog humora.
Kako se Ivan Barišić snašao u ulozi inspektora Tonija te kako s ostatkom tima rješava najteže zločine na ulicama metropole, pogledajte u velikoj premijeri serije 'Specijalisti Zagreb' u ponedjeljak, 7. rujna u 20:15 i 21:15 sati na RTL-u, kao i na platformi Voyo.