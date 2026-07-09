Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Od omiljenog Nikole iz 'Divljih pčela' do šarmantnog inspektora u 'Specijalistima Zagreb': Ivan Barišić spreman je oduševiti novom ulogom!

Domaća publika upoznala ga je i zavoljela u 'Divljim pčelama', a on ih je sada razveselio novom ulogom! Simpatični Ivan Barišić osvaja talentom i neodoljivim dječačkim osmijehom te uživa u statusu jednog od najtraženijih domaćih televizijskih lica

RTL.hr
09.07.2026 12:31

Od tradicionalnog Vrila 50-ih do urbanog Zagreba! Upravo tako izgledaju posljednji mjeseci ove mlade zvijezde koja trenutačno snima čak dvije hit-serije - drugu sezonu 'Divljih pčela', ali i prvu RTL-ovu kriminalističku seriju 'Specijalisti Zagreb'.

Unatoč dinamičnom rasporedu, angažmani i pružena prilika iznimno ga vesele pa mu transformacije iz Nikole Vukasa u mladog, višeg inspektora Tonija ne padaju nimalo teško. Na setu uživa, kao i u suradnji s kolegama.

Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Nisam imao priliku s kolegama iz ekipe 'Specijalista' već ranije raditi. Svi su odlični, svi su profesionalci, svi imaju iskustva i, što je najvažnije, svima je jako stalo da ovo bude stvarno odlična serija. Za moje specijaliste imam samo pohvale", ističe.

Ivan će u 'Specijalistima Zagreb' utjeloviti Tonija Kovačića, 30-godišnjeg višeg inspektora, odnedavno novog člana tima. Toni je Splićanin, bivši zaposlenik USKOK-a, koji je nakon nerazjašnjene afere dobio premještaj u Zagreb. Impulzivan je, temperamentan i pomalo nepredvidljiv, posjeduje urođeni šarm koji druge može podjednako razoružati i isprovocirati. Njegov najveći izazov bit će suočavanje s grijesima prošlosti.

Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Toni je šarmer iz Splita koji jako voli svoj posao. Pokušava timu pomoći svojom spontanošću i svojim iskustvom s ulice. On je najopušteniji član tima, što mu nekad ide u korist, a nekad i ne", priča Ivan, kojemu je upravo skidanje" splitskog naglaska jedan od najvećih izazova tijekom snimanja, Rekao bih da smo on i ja dosta slični. I ja sam gotovo uvijek dobre volje, volim se zezati na poslu i, baš kao Toni, često improviziram."

Uloga u kriminalističkoj seriji, kaže, ostvarenje je dječačkog sna.

Naravno, gledao sam kao klinac serije o specijalcima. Kada smo u razredu zapisivali što bismo htjeli biti kad odrastemo, ja sam, naravno, stavio specijalac. To je sve bilo prije nego što sam uopće shvatio da se zapravo radi o glumcima! Maštao sam i da glumim jednog inspektora, da ima akcije, da vozim auto! Na snimanju je stvarno odlično, ima dosta scena koje su akcijske, što je uvijek jako zanimljivo glumiti", govori Ivan, ističući kako ovakav tip serije ipak iziskuje posebnu vrstu uvjerljivosti.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Morali smo usavršiti kako držati pištolj, kad se puca, kad se uopće vadi pištolj da sve bude autentično. Isto vrijedi i za automobile, kojom brzinom da vozimo, kočimo - da to sve bude uvjerljivo, ali i sigurno za sve na setu", naglašava.

'Specijalisti Zagreb' gledatelje će uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji se odnosi i osobne priče razvijaju tijekom sezone.

Uz Ivana Barišića, u glavnim ulogama inspektora našli su se Vini Jurčić, Peđa Gvozdić i Toni Gojanović.

A kako će se ova omiljena mlada zvijezda snaći u napetim potjerama i rješavanju zločina, gledatelji će moći provjeriti od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Ovaj zgodni Zadranin osvojio je strano tržište, a uskoro ga gledamo u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Specijalisti Zagreb

Pamtimo ga iz 'Karaule', glumio je uz bok Kate Winslet, a u Lijepu Našu vraćaju ga 'Specijalisti Zagreb': 'Pravi projekt u pravom trenutku!'

Moglo bi te zanimati

Pamtimo ga iz 'Karaule', glumio je uz bok Kate Winslet, a u Lijepu Našu vraćaju ga 'Specijalisti Zagreb': 'Pravi projekt u pravom trenutku!'

Ivan Barišić o ulozi u novoj krimi seriji 'Specijalisti Zagreb': 'Kao klinac sam maštao da glumim jednog inspektora'

Sjećate li se male Lare iz 'Bibinog svijeta'? Danas glumi u prvoj RTL-ovoj krimi seriji 'Specijalisti Zagreb'

Odrastala je pred očima gledatelja, a sada tumači glavnu ulogu u RTL-ovim 'Specijalistima Zagreb': 'Gluma je oduvijek bila jedini put'

'Prvi put sam išla u streljanu i pogodila u sridu, prirodni sam talent': Bili smo na setu nove RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb'

Glumac Peđa Gvozdić iz novog RTL-ovog hita 'Specijalisti Zagreb' opisao inspektora kojeg ćemo obožavati ove jeseni: 'Mudar, autoritativan i jako cool'

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni