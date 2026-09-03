Odbrojavanje je počelo: 5 razloga zašto od ponedjeljka ne smijete propustiti 'Specijaliste Zagreb'

Odbrojavanje do početka nove televizijske sezone privodi se kraju. U ponedjeljak, 7. rujna u 20:15 sati na RTL-u i platformi Voyo počinju 'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija koja već tjednima podiže prašinu u javnosti. Ako se još uvijek pitate hoće li ovaj projekt opravdati visoka očekivanja, izdvajamo pet ključnih razloga zašto bi se ova serija trebala naći na vašem obveznom rasporedu.
1. Format koji drži napetost: 'Jedna epizoda - jedan slučaj'
Za razliku od klasičnih dramskih formata s dugotrajnim i ponekad razvučenim radnjama, 'Specijalisti Zagreb' donose brz, dinamičan i moderan ritam. Svaka epizoda donosi potpuno novu istragu, novog osumnjičenika i novu opasnost s kojom se tim mora suočiti u roku od 45 minuta. To garantira visoku dozu adrenalina od prve do posljednje minute.
2. Zagreb kao glavno lice serije
Zaboravite na sterilne studijske prostore i umjetne kulise. Serija je snimana na autentičnim i prepoznatljivim lokacijama diljem metropole - od gužve u samom centru grada i skrivenih prolaza do industrijskih zona i kvartovskih ulica. Zagreb u ovoj priči nije samo pozadina, već živi organizam i ključni lik koji diktira tempo svake potjere.
3. Fenomenalna glumačka četvorka i teška obiteljska pozadina
Glavnu istražiteljsku ekipu čine Toni Gojanović, Peđa Gvozdić, Ivan Barišić i Vini Jurčić. Njihovi likovi spajaju različite svjetove: analitičko iskustvo iz Europola, uličnu intuiciju starog kova, mladenački dalmatinski dišpet i neprobojnu žensku snagu. No, prava snaga leži u njihovim privatnim pričama - od borbe samohranog oca s gubitkom supruge do očinske ranjivosti pred vlastitom kćeri.
4. Vrhunske akcijske scene bez uljepšavanja
Ispravno rukovanje rekvizitima, brzi terenski ulasci u objekte, trčanje po zagrebačkom asfaltu i noćne potjere tražile su od glumaca ozbiljan fizički angažman. Rezultat su uvjerljive i sirove akcijske scene kakve se rijetko viđaju u domaćoj produkciji, uz minimale primjene dublera.
5. Povratak omiljenih glumačkih legenda
Uz upečatljivu glavnu postavu, serija donosi i sjajna epizodna pojavljivanja. Njihov dolazak na ekran dodaje još jedan sloj autentičnosti i šarma cijelom projektu.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).