Odbrojavanje je počelo: 5 razloga zašto od ponedjeljka ne smijete propustiti 'Specijaliste Zagreb'

Nova senzacija domaće TV produkcije stiže 7. rujna na RTL i platformu Voyo. Otkrivamo zašto je prva RTL-ova kriminalistička serija projekt o kojem će se pričati cijele jeseni

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Odbrojavanje do početka nove televizijske sezone privodi se kraju. U ponedjeljak, 7. rujna u 20:15 sati na RTL-u i platformi Voyo počinju 'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija koja već tjednima podiže prašinu u javnosti. Ako se još uvijek pitate hoće li ovaj projekt opravdati visoka očekivanja, izdvajamo pet ključnih razloga zašto bi se ova serija trebala naći na vašem obveznom rasporedu.

1. Format koji drži napetost: 'Jedna epizoda - jedan slučaj'

Za razliku od klasičnih dramskih formata s dugotrajnim i ponekad razvučenim radnjama, 'Specijalisti Zagreb' donose brz, dinamičan i moderan ritam. Svaka epizoda donosi potpuno novu istragu, novog osumnjičenika i novu opasnost s kojom se tim mora suočiti u roku od 45 minuta. To garantira visoku dozu adrenalina od prve do posljednje minute.

icon-expand icon-close icon-close Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

2. Zagreb kao glavno lice serije

Zaboravite na sterilne studijske prostore i umjetne kulise. Serija je snimana na autentičnim i prepoznatljivim lokacijama diljem metropole - od gužve u samom centru grada i skrivenih prolaza do industrijskih zona i kvartovskih ulica. Zagreb u ovoj priči nije samo pozadina, već živi organizam i ključni lik koji diktira tempo svake potjere.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

3. Fenomenalna glumačka četvorka i teška obiteljska pozadina

Glavnu istražiteljsku ekipu čine Toni Gojanović, Peđa Gvozdić, Ivan Barišić i Vini Jurčić. Njihovi likovi spajaju različite svjetove: analitičko iskustvo iz Europola, uličnu intuiciju starog kova, mladenački dalmatinski dišpet i neprobojnu žensku snagu. No, prava snaga leži u njihovim privatnim pričama - od borbe samohranog oca s gubitkom supruge do očinske ranjivosti pred vlastitom kćeri.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

4. Vrhunske akcijske scene bez uljepšavanja

Ispravno rukovanje rekvizitima, brzi terenski ulasci u objekte, trčanje po zagrebačkom asfaltu i noćne potjere tražile su od glumaca ozbiljan fizički angažman. Rezultat su uvjerljive i sirove akcijske scene kakve se rijetko viđaju u domaćoj produkciji, uz minimale primjene dublera.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

5. Povratak omiljenih glumačkih legenda

Uz upečatljivu glavnu postavu, serija donosi i sjajna epizodna pojavljivanja. Njihov dolazak na ekran dodaje još jedan sloj autentičnosti i šarma cijelom projektu.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL