Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Odbrojavanje je počelo: 5 razloga zašto od ponedjeljka ne smijete propustiti 'Specijaliste Zagreb'

Nova senzacija domaće TV produkcije stiže 7. rujna na RTL i platformu Voyo. Otkrivamo zašto je prva RTL-ova kriminalistička serija projekt o kojem će se pričati cijele jeseni

RTL.hr
03.09.2026 15:00

Odbrojavanje do početka nove televizijske sezone privodi se kraju. U ponedjeljak, 7. rujna u 20:15 sati na RTL-u i platformi Voyo počinju 'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija koja već tjednima podiže prašinu u javnosti. Ako se još uvijek pitate hoće li ovaj projekt opravdati visoka očekivanja, izdvajamo pet ključnih razloga zašto bi se ova serija trebala naći na vašem obveznom rasporedu.

1. Format koji drži napetost: 'Jedna epizoda - jedan slučaj'

Za razliku od klasičnih dramskih formata s dugotrajnim i ponekad razvučenim radnjama, 'Specijalisti Zagreb' donose brz, dinamičan i moderan ritam. Svaka epizoda donosi potpuno novu istragu, novog osumnjičenika i novu opasnost s kojom se tim mora suočiti u roku od 45 minuta. To garantira visoku dozu adrenalina od prve do posljednje minute.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

2. Zagreb kao glavno lice serije

Zaboravite na sterilne studijske prostore i umjetne kulise. Serija je snimana na autentičnim i prepoznatljivim lokacijama diljem metropole - od gužve u samom centru grada i skrivenih prolaza do industrijskih zona i kvartovskih ulica. Zagreb u ovoj priči nije samo pozadina, već živi organizam i ključni lik koji diktira tempo svake potjere.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

3. Fenomenalna glumačka četvorka i teška obiteljska pozadina

Glavnu istražiteljsku ekipu čine Toni Gojanović, Peđa Gvozdić, Ivan Barišić i Vini Jurčić. Njihovi likovi spajaju različite svjetove: analitičko iskustvo iz Europola, uličnu intuiciju starog kova, mladenački dalmatinski dišpet i neprobojnu žensku snagu. No, prava snaga leži u njihovim privatnim pričama - od borbe samohranog oca s gubitkom supruge do očinske ranjivosti pred vlastitom kćeri.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

4. Vrhunske akcijske scene bez uljepšavanja

Ispravno rukovanje rekvizitima, brzi terenski ulasci u objekte, trčanje po zagrebačkom asfaltu i noćne potjere tražile su od glumaca ozbiljan fizički angažman. Rezultat su uvjerljive i sirove akcijske scene kakve se rijetko viđaju u domaćoj produkciji, uz minimale primjene dublera.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

5. Povratak omiljenih glumačkih legenda

Uz upečatljivu glavnu postavu, serija donosi i sjajna epizodna pojavljivanja. Njihov dolazak na ekran dodaje još jedan sloj autentičnosti i šarma cijelom projektu.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

specijalisti zagreb voyohr rtlhr
Specijalisti Zagreb

Romantika uz more, vino i dupine: Glumica 'Specijalista Zagreb' proslavila drugu godišnjicu braka u Istri

Moglo bi te zanimati

Zadranin Toni glumio je u ratnoj drami s Kate Winslet, u Hrvatsku ga je vratila serija 'Specijalisti Zagreb'

Potpuno nova jesen na RTL-u! Istrage sa zagrebačkih ulica, uzbudljiva azijska avantura i regionalna verzija globalnog fenomena

Glumila je u 'Bibinom svijetu', osvajala nagrade za dječje predstave, a sad je inspektorica u 'Specijalistima Zagreb'

KVIZ Mislite da imate detektivski um? Provjerite biste li mogli biti dio 'Specijalista Zagreb'

Od Nikole Vukasa do inspektora Tonija: Ivan Barišić pokazat će potpuno novu stranu u 'Specijalistima Zagreb'

Jesen na RTL-u i Voyo u znaku domaće produkcije: Zašto 'Specijaliste Zagreb' staviti na listu za gledanje

Pročitaj na Net.hr
Hana Huljić objavila video kao najavu za novu pjesmu i pokazala sina Tonija
Krema hrvatskog društva u suzama se oprostila od 'čelične lady' televizije
Okupila se cijela obitelj: Pogledajte prizore s krštenja kćerkice Aleksandre Prijović
Zvijezde 'Specijalista': Tko su glavni inspektori i koja se sve poznata lica vraćaju na male ekrane
Zašto 'Love Island Adria' nije samo još jedan show?
Dolly Parton tajila tešku bolest: Nećakinja sada otkrila zašto nije htjela da itko zna
Sin Marije Borić kreće u prvi razred, a mama ne može sakriti emocije: 'Baš sam pod dojmom'
Ne skriva sreću: Ana iz 'Gospodina Savršenog' i dečko imaju razlog za slavlje
Upoznajte ekipu 'Asia Expressa': Od popularnih manekenki i influencera do sportskih legendi
Sve što trebate znati o showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' prije velike premijere