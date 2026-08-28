Odbrojavanje je počelo! Još samo 10 dana do dolaska 'Specijalista Zagreb'

Glavne uloge serije 'Specijalisti Zagreb' nose Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, a svaki od njihovih likova u tim donosi vlastiti karakter, metode i pogled na posao. Dok će se u svakoj epizodi suočavati s novim slučajem, gledatelji će postupno upoznavati i njihovu privatnu stranu, međusobne odnose i priče koje se kriju iza policijskih znački.

Zagreb kakav svakodnevno poznajemo uskoro će pokazati sasvim drugo lice. Ulice, kvartovi i prepoznatljive lokacije hrvatske metropole postaju poprište intrigantnih slučajeva, a u njihovo rješavanje upustit će se četvero policijskih inspektora.

Posebnu ulogu u seriji ima sam Zagreb. Poznate gradske lokacije postaju kulisa policijskih istraga, potjera i neočekivanih obrata pa će gledatelji grad moći vidjeti iz jedne potpuno drukčije perspektive.

Uz glavnu glumačku postavu, kroz seriju će prolaziti i brojna poznata lica u epizodnim ulogama, a svaki novi slučaj donosit će nove likove, osumnjičene i tajne koje inspektori moraju razotkriti.

Kriminal, istrage, forenzika, napeti odnosi i Zagreb u jednoj od svojih najmračnijih televizijskih uloga – sve to gledatelje čeka vrlo brzo.

Odbrojavanje je počelo. Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).