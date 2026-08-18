Specijalisti Zagreb
Odbrojavanje može početi! Pogledajte prve kadrove RTL-ovih 'Specijalista Zagreb'
Od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu, na RTL-u s prikazivanjem kreće nova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'
Specijalisti Zagreb
Zagreb kao peti glavni lik, stotine epizodnih uloga i uvjerljiva akcija: Kako to izgleda iza kulisa nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'?
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Zagreb kao peti glavni lik, stotine epizodnih uloga i uvjerljiva akcija: Kako to izgleda iza kulisa nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'?
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