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Specijalisti Zagreb

Odbrojavanje može početi! Pogledajte prve kadrove RTL-ovih 'Specijalista Zagreb'

Od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu, na RTL-u s prikazivanjem kreće nova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'

RTL.hr
18.08.2026 13:09
specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Zagreb kao peti glavni lik, stotine epizodnih uloga i uvjerljiva akcija: Kako to izgleda iza kulisa nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'?

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Zagreb kao peti glavni lik, stotine epizodnih uloga i uvjerljiva akcija: Kako to izgleda iza kulisa nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'?

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