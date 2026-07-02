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Specijalisti Zagreb

Odrastala je pred očima gledatelja, a sada tumači glavnu ulogu u RTL-ovim 'Specijalistima Zagreb': 'Gluma je oduvijek bila jedini put'

Od 7. rujna na RTL-u gledatelji će moći pratiti novu, napetu domaću kriminalističku seriju 'Specijalisti Zagreb', a u ulozi više inspektorice Ane osvojit će ih mlada zvijezda domaćeg glumišta koja glumu živi i diše od svojih najranijih dana

RTL.hr
02.07.2026 11:00

Talentirana 31-godišnja Vini Jurčić jedna je od onih glumačkih zvijezda koju su gledatelji iz prve ruke mogli pratiti kako odrasta pred njihovim očima, tumačeći različite uloge na kazališnim daskama i pred malim ekranima još od najranijeg djetinjstva. Naime, već sa šest godina postala je dio Zagrebačkog kazališta mladih i dobila priliku raditi s velikim profesionalcima, a projekti su se samo nizali.

Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić
Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić FOTO: RTL

Danas je Vini priznata glumica i spisateljica, koja se postupno profilirala kao jedna od najuvjerljivijih umjetnica svoje generacije u hrvatskom filmu i na televiziji, a poznata je po ulogama u trileru 'Božji gnjev' (2024.), seriji 'Dnevnik velikog Perice' (2021.) te međunarodnoj koprodukciji, drami 'Between Us' (2025.). Uz to, glumila je na pozornicama kazališta Gavella i Komedija, Žar ptice, Histriona i Dubrovačkih ljetnih igara. Od 2023. godine vanjska je suradnica na Katedri scenskoga pokreta na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Njezin profesionalni put, ističe, nikad nije bio upitan jer dobro je znala gdje se vidi.

Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić
Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić FOTO: RTL

Gluma je oduvijek bila jedini put, to je put moje duše. Iskreno, nisam se nikad poželjela baviti drugim poslom, nego samo mijenjati medije i žanrove unutar svog poziva, to me jako veseli i donosi to predivno šarenilo koje volim", priča Vini sa smiješkom i dodaje, Jedna od stvari koje sam rano naučila je da ovom poslu moraš biti posebno predan. Često sam radi predstava preskakala školske izlete, rođendane i ostalo... Kasnije u životu naučiš balansirati privatni život i karijeru, ali ako stvarno želiš stalno ići dalje i napredovati, ipak moraš žrtvovati neki komfor odmora i privatnih druženja i uvijek nešto kombiniraš da bi sve stigao. A baš neka prva velika lekcija koju sam naučila bila je situacija prije 15-ak godina u kojoj sam shvatila da kad si fokusiran na problem, tupiš po tome danima, lupaš glavom o zid, a tek kad se odmakneš od zida vidiš koliko je na njemu lijepa slika koja će ti dati odgovor. Rješenja se dogode kad si opušten i kad te zabavlja njihovo rješavanje. Kao i kod naših inspektora. Uvijek treba u svemu gledati širu sliku, to je u mojem poslu izuzetno važno, ali primjenjivo je na apsolutno sve."

Njezina sposobnost da složenim ženskim likovima podari dubinu i inteligenciju učinila ju je jednom od trenutno najtraženijih mladih glumica u zemlji, a upravo će to prikazati i u seriji 'Specijalisti Zagreb'. Vini tumači Anu Kirin, 36-godišnju inspektoricu i zamjenicu glavnog inspektora. Emocionalno je uporište i moralni autoritet tima, smirena i strpljiva te se oslanja na empatiju i svoje diplomatske vještine. Kao takva često posreduje između muških kolega i sposobna je doprijeti do svjedoka i osumnjičenih na način na koji ostali često nisu. Njezin najveći izazov je dokazati kako autoritet može u isto vrijeme biti i empatičan i čvrst.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Uloga inspektorice Ane za Vini je najveća televizijska uloga dosad, no tom se izazovu itekako veseli. Na setu se, kaže, radi punom parom, no svi se trude proizvesti autentičan i uvjerljiv proizvod koji će gledatelji zavoljeti na prvu.

Dugo sam priželjkivala dati život jednoj ulozi koja ima svoj lijepi i dugi kontinuitet, jer mi to daje priliku da mjesecima gradim isti lik kroz različite životne situacije, da se detaljno bavim psihologijom karaktera - kako razmišlja, reagira, nosi se s izazovima i donosi odluke. Ne volim općenitosti pa uvijek nastojim sve maksimalno konkretizirati. Posebno me veseli promatrati kako se Ana s vremenom razvija i kako joj se polako kristaliziraju boja, miris, ritam i način razmišljanja. Obožavam snimati pa mi je svaki odlazak na set veliko veselje, a televizija donosi i jednu posebnu vidljivost koja glumcu otvara nove mogućnosti", naglašava.

'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija, gledatelje će uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji se odnosi i osobne priče razvijaju tijekom sezone. U glavnim ulogama, uz Vini Jurčić, tu su Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić.

A kako izgleda kad se Vini Jurčić transformira u inteligentnu i empatičnu višu inspektoricu, gledatelji će doznati od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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