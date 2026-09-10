Omiljeni glumački par opet zajedno! Lidija Penić-Grgaš stigla na set i podržala Ivana Barišića u novoj ulozi

Glumački par koji je osvojio publiku u dramskoj seriji 'Divlje pčele', Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić, ponovno se okupio. Na društvenim mrežama osvanula je njihova zajednička fotografija uz opasku "Cvita i Nikola reunion", koja je ubrzo privukla pozornost obožavatelja.
Ekranska kemija koja se nastavlja i izvan seta
Lidija i Ivan u 'Divljim pčelama' utjelovili su supružnike Cvitu i Nikolu Vukasa, a njihova uvjerljiva kemija na ekranu bila je jedan od najistaknutijih dijelova serije. Prijateljski susret na setu potvrdio je da su glumci ostali u odličnim odnosima i nakon završetka zajedničkog snimanja, pa je Lidija došla podržati kolegu u njegovu novom glumačkom izazovu.
Nova uloga mladog inspektora iz Splita
Ivan Barišić pred kamerama sada nosi novu ulogu u kriminalističkoj seriji Specijalisti Zagreb. U ovom projektu utjelovljuje Tonija Kovačića, mladog inspektora koji stiže iz Splita te s ostatkom zagrebačkog tima sudjeluje u rješavanju složenih slučajeva.
Uzbudljive zaplete i novu ulogu Ivana Barišića u seriji 'Specijalisti Zagreb' pratite na RTL-u i na platformi Voyo!