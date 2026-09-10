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Specijalisti Zagreb

Omiljeni glumački par opet zajedno! Lidija Penić-Grgaš stigla na set i podržala Ivana Barišića u novoj ulozi

Omiljeni glumački par iz serije 'Divlje pčele' ponovno je pozirao zajedno, a mlada glumica došla je pružiti podršku kolegi koji trenutno snima novu seriju 'Specijalisti Zagreb' na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
10.09.2026 15:00

Glumački par koji je osvojio publiku u dramskoj seriji 'Divlje pčele', Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić, ponovno se okupio. Na društvenim mrežama osvanula je njihova zajednička fotografija uz opasku "Cvita i Nikola reunion", koja je ubrzo privukla pozornost obožavatelja.

Ekranska kemija koja se nastavlja i izvan seta

Lidija i Ivan u 'Divljim pčelama' utjelovili su supružnike Cvitu i Nikolu Vukasa, a njihova uvjerljiva kemija na ekranu bila je jedan od najistaknutijih dijelova serije. Prijateljski susret na setu potvrdio je da su glumci ostali u odličnim odnosima i nakon završetka zajedničkog snimanja, pa je Lidija došla podržati kolegu u njegovu novom glumačkom izazovu.

Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš
Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš FOTO: Instagram

Nova uloga mladog inspektora iz Splita

Ivan Barišić pred kamerama sada nosi novu ulogu u kriminalističkoj seriji Specijalisti Zagreb. U ovom projektu utjelovljuje Tonija Kovačića, mladog inspektora koji stiže iz Splita te s ostatkom zagrebačkog tima sudjeluje u rješavanju složenih slučajeva.

Ivan Barišić, Divlje pčele
Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Uzbudljive zaplete i novu ulogu Ivana Barišića u seriji 'Specijalisti Zagreb' pratite na RTL-u i na platformi Voyo!

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Specijalisti Zagreb

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