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Specijalisti Zagreb

Omiljeni Ivan Barišić pokazao kako izgleda atmosfera na setu nove serije 'Specijalisti Zagreb'

Snimanje nove RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb' u punom je zamahu, a mladi glumac Ivan Barišić na svom je Instagram profilu podijelio novu seriju fotografija iza kulisa i obožavateljima dao uvid u atmosferu koja vlada na setu

RTL.hr
27.07.2026 15:22

Na fotografiji snimljenoj na otvorenom, u opuštenom okruženju zelenog polja okupanog zalazećim suncem, Ivan Barišić pozira sa širokim osmijehom u društvu svojih kolega iz serije - glumice Vini Jurčić i glumca Tonija Gojanovića.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Uz objavu, Barišić je u opisu kratko i jasno najavio datum koji svi s nestrpljenjem iščekuju: 07.09.2026. na RTL-u, uz emotikone vatre, policijskog auta i sirene, te označio službeni profil serije.

Podsjetimo, u seriji 'Specijalisti Zagreb' Ivan Barišić utjelovit će Tonija Kovačića, mladog i temperamentnog inspektora iz Splita s mračnom prošlošću iz USKOK-a, dok će Vini Jurčić igrati višu inspektoricu Anu Kirin, a Toni Gojanović analitičara Luku Horvata.

Sudeći po osmijesima i vrhunskoj energiji na setu, glumačka ekipa odlično se zabavlja dok privodi kraju snimanje prvih epizoda. Podsjećamo, spektakl na zagrebačkom asfaltu počinje 7. rujna na RTL-u i platofrmi Voyo!

ivan barišić specijalisti zagreb
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