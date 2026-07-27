Omiljeni Ivan Barišić pokazao kako izgleda atmosfera na setu nove serije 'Specijalisti Zagreb'

Na fotografiji snimljenoj na otvorenom, u opuštenom okruženju zelenog polja okupanog zalazećim suncem, Ivan Barišić pozira sa širokim osmijehom u društvu svojih kolega iz serije - glumice Vini Jurčić i glumca Tonija Gojanovića.

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Uz objavu, Barišić je u opisu kratko i jasno najavio datum koji svi s nestrpljenjem iščekuju: 07.09.2026. na RTL-u, uz emotikone vatre, policijskog auta i sirene, te označio službeni profil serije.

Podsjetimo, u seriji 'Specijalisti Zagreb' Ivan Barišić utjelovit će Tonija Kovačića, mladog i temperamentnog inspektora iz Splita s mračnom prošlošću iz USKOK-a, dok će Vini Jurčić igrati višu inspektoricu Anu Kirin, a Toni Gojanović analitičara Luku Horvata.

Sudeći po osmijesima i vrhunskoj energiji na setu, glumačka ekipa odlično se zabavlja dok privodi kraju snimanje prvih epizoda. Podsjećamo, spektakl na zagrebačkom asfaltu počinje 7. rujna na RTL-u i platofrmi Voyo!