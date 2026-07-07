Pamtimo ga iz 'Karaule', glumio je uz bok Kate Winslet, a u Lijepu Našu vraćaju ga 'Specijalisti Zagreb': 'Pravi projekt u pravom trenutku!'

Od 7. rujna gledatelje RTL-a čeka dramska poslastica, kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb', koja gledateljima donosi kombinaciju humora, napetih zapleta i istraga koje odražavaju hrvatsku svakodnevicu. Uz raskošnu produkciju i nagrađivanu autorsku ekipu, glavne uloge nose sjajna mlada glumačka lica s bogatom inozemnom karijerom

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Jedan od njih je 44-godišnji Zadranin Toni Gojanović, kojeg domaća publika ponajviše pamti po ulozi vojnika Siniše iz legendarne 'Karaule' Rajka Grlića, kao i iz međunarodno priznate serije 'Uspjeh' oskarovca Danisa Tanovića te domaće uspješnice ratne tematike 'Šesti autobus'. Toni je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, zatim se dodatno usavršavao u inozemstvu, a među glumačkim priznanjima ističe se nagrada za najboljeg mladog glumca na Pulskom filmskom festivalu 2006. godine za spomenutu ulogu u 'Karauli'.

icon-expand Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović FOTO: RTL

Već godinama živi i radi u Njemačkoj, gdje aktivno djeluje na filmu, televiziji, streamingu, kazalištu i sinkronizaciji, a sve je započelo zapravo - slučajno! Dio moje obitelji živi u Njemačkoj, a i sam sam odrastao dvojezično. Prije dvanaest godina otišao sam u posjet rodbini te sam, iz čiste znatiželje, otišao na audiciju u tamošnje kazalište. Želio sam vidjeti kako ondje izgledaju audicije. Bio sam potpuno iznenađen kada su, unatoč velikom broju tamošnjih glumaca, upravo meni ponudili angažman. To doista nisam očekivao. Tako je započeo moj glumački put u stranoj zemlji, na jeziku koji, ipak, nije moj", smije se.

icon-expand Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović FOTO: RTL

Danas se Toni može pohvaliti nizom angažmana u predstavama te međunarodnim produkcijama, poput uloga u filmovima i serijama 'The Border Post' (2006.) i 'Before We Die' (2021.), u kojoj je tumačio Davora Mimicu, u engleskoj adaptaciji hvaljene švedske kriminalističke serije. Pojavio se i u biografskoj ratnoj drami 'Lee' (2023.), u kojoj glavne uloge tumače Kate Winslet, Marion Cotillard i Alexander Skarsgård. Dok radi, glumac ne razmišlja o tome nalazi li se na setu višemilijunskog blockbustera ili 'malog' nezavisnog filma. Razmišlja o onome što je potrebno za scenu. Za mene je najvredniji dio posla upravo stvaralački proces, razmjena energije koja se događa u sceni i radost glumačke igre. Uvijek me zanima kako rade drugi kolege, kakav je njihov proces, služe li se nekom glumačkom tehnikom i kako se ponašaju na setu. U tom je smislu fascinantno kada se nađete pred nekima od svojih idola s velikoga platna i shvatite da i oni neprestano sve preispituju, probaju i traže rješenja te si dopuštaju pogriješiti. To daje nekakav osjećaj zajedništva i kolegijalnosti u tom trenutku", naglašava Gojanović.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL