Peđa Gvozdić o 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Gledat ću sigurno sa ženom, a s ekipom sa seta postao sam više od obitelji!'

U seriji 'Specijalisti Zagreb' igra iskusnog inspektora Zorana, ali i oca mlade novinarke Mije, a otkrio nam je kako je izgradio taj kompleksan odnos na ekranu, čime se njegov lik vodi u istragama te zašto vjeruje da će publika biti oduševljena novim projektom

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Serija 'Specijalisti Zagreb' stigla je na RTL i platformu Voyo, glumac Peđa Gvozdić, koji tumači jednu od glavnih uloga, podijelio je s nama uzbuđenje i detalje sa snimanja.

'Kliknuli smo na prvu'

Jedan od ključnih elemenata serije je odnos između inspektora Zorana i njegove kćeri Mije, a Gvozdić ističe da je kemija s mladom kolegicom Ivonom, koja tumači Miju, bila trenutna. Njihov glumački odnos rođen je već na audiciji, a povezanost je bila toliko uvjerljiva da su i drugi primijetili nevjerojatnu sličnost. "Evo, meni je zapravo izuzetno drago što sam Ivonu upoznao na castingu i mislim da smo stvarno kliknuli na prvu", prisjetio se Gvozdić, dodajući simpatičnu anegdotu. "Čak su nas i slikali na castingu, a njezina mama je rekla da bih ja mogao proći kao tata."

icon-expand icon-close icon-close Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Pohvalio je njezin talent i profesionalnost, naglasivši kako su zajedno uspjeli stvoriti autentičan odnos oca i kćeri. "Izvrsna je, stvarno je izvrsna kao glumica i mislim da smo ostvarili taj odnos jako dobro", rekao je.

Inspektor vođen intuicijom i 'uličnom školom'

Lik inspektora Zorana nije tipičan policajac koji se slijepo drži protokola. Gvozdić ga opisuje kao iskusnog profesionalca koji se u rješavanju slučajeva najviše oslanja na vlastiti instinkt i životno iskustvo. "On se vodi intuicijom puno, mada poštuje, naravno, policijska pravila, ali jako puno intuicijom i svojim poznanstvima, i tom uličnom školom koju je prošao u životu", objasnio je glumac, dajući naslutiti da će gledatelji pratiti inspektora s nekonvencionalnim, ali učinkovitim metodama.

icon-expand Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Odmor od napetog seta pronalazi u prirodi

Iako su snimanja često trajala cijele dane, Gvozdić ima stroga pravila kad je riječ o odmoru na setu. Otkriva kako nikada ne spava u pauzama jer ga to dekoncentrira. "Na snimanju se ne odmaram. Nikad ne spavam, jer ako zaspem, neću se vratiti", kaže kroz smijeh. Pravi odmor čeka ga kod kuće i u slobodnim danima, koje najradije provodi daleko od gradske vreve. "Slobodne dane provodim u prirodi, vozim kajak. Eto, to mi je nešto što me ispunjava."

icon-expand Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

'Prva hrvatska krimi serija na ovako visokom nivou'

Gvozdić ne skriva oduševljenje finalnim proizvodom i vjeruje da "Specijalisti" donose nešto novo na domaću televizijsku scenu. Seriju opisuje kao iznimno kvalitetan projekt koji će zasigurno privući pažnju gledatelja. "Ovo je prva hrvatska krimi serija nakon dugo vremena koja je na ovako visokom produkcijskom, vizualnom i glumačkom nivou, i intrigantna je", istaknuo je. Dodao je kako je i sama ekipa, koja je imala priliku pogledati prve epizode, ostala impresionirana. "Stvarno, nama koji smo bili unutra je zanimljivo. Tako da vjerujem da će gledateljima biti još zanimljivije", rekao je, otkrivši da se i sam veseli gledanju serije kod kuće. "Gledat ću sigurno sa ženom", dodao je.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL