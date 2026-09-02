Potpuno nova jesen na RTL-u! Istrage sa zagrebačkih ulica, uzbudljiva azijska avantura i regionalna verzija globalnog fenomena

RTL u rujnu gledateljima donosi potpuno drugačije formate koji podižu produkcijske standarde, intrigiraju, zabavljaju i ostavljaju bez daha. Prva RTL-ova kriminalistička serija, avantura koja se ne može kupiti i najveći svjetski dating show začinjen dramom i romantikom, oko ekrana će okupiti sve generacije gledatelja koje priželjkuju kvalitetan, inovativan i atraktivan televizijski sadržaj

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Ova jesen na RTL-u dokaz je koliko snažno vjerujemo u domaću produkciju i u to da našim gledateljima pružimo najkvalitetniji sadržaj kakav zaslužuju. Serijom 'Specijalisti Zagreb' prvi put donosimo pravu kriminalističku seriju u cijelosti snimljenu na zagrebačkim ulicama, dok 'Asia Express: Zmajeva ruta' i 'Love Island Adria' donose potpuno nove formate na ovim prostorima, a produkcija nekih od svjetski najpoznatijih formata potvrđuje kvalitetu i snagu cijelog tima. Ponosni smo što našim gledateljima možemo ponuditi tako raznolik i odvažan programski sadržaj, koji podiže letvicu domaće televizijske produkcije", ističe Stella Litou, predsjednica Uprave RTL-a Hrvatske.

icon-expand icon-close icon-close Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 sati na RTL-u, a prije svih na Voyo, gledatelje tako očekuje dvostruka doza istrage u prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb', koja gledateljima donosi kombinaciju humora, napetih kriminalističkih zapleta, istraga i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji će se odnosi i osobne priče razvijati tijekom sezone. Velika posebnost ove serije jest što se u cijelosti snima na zagrebačkim lokacijama, a Zagreb prerasta u peti glavni lik. Glavne uloge nose istaknuta domaća glumačka lica - Peđa Gvozdić stiže kao Zoran Jukić, 56-godišnji glavni inspektor starog kova. Uz njega, gledateljima će se predstaviti i Vini Jurčić, jedna od najtalentiranijih glumica svoje generacija kao viša inspektorica Ana Kirin. Zadranin s međunarodnom karijerom, Toni Gojanović, utjelovit će višeg inspektora i timskog analitičara Luku Horvata, dok miljenik domaće publike Ivan Barišić stiže u novoj ulozi višeg inspektora Tonija Kovačića, temperamentnog i nepredvidivog Splićanina. Seriju režiraju talentirani mladi redatelji Filip Heraković i Filip Mojzeš, dok scenarij potpisuju iskusni Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

'Specijalisti Zagreb' za nas su bili izuzetno zahtjevan, ali i izuzetno uzbudljiv projekt. Gledateljima donosimo priče koje su istovremeno napete i duboko ljudske - svaki slučaj otvara novi svijet, ali kroz cijelu sezonu pratimo i osobne priče likova koje, vjerujem, publika neće moći ne zavoljeti", kazala je Iva Grahor, izvršna producentica serije te voditeljica odjela Fikcije RTL-a Hrvatske. Od utorka, 8. rujna u 20:15 sati na RTL-u, a prije svih na Voyo, gledatelji će moći uživati u avanturi koja se ne može kupiti novcem! 'Asia Express: Zmajeva ruta' potpuno je novi format na našim prostorima, pod voditeljskom Antonije Blaće i splitskog komičara Ante Travizija. Show donosi dinamičnu utrku, u kojoj nema scenarija ni pomoći sa strane, a gledatelji će svjedočiti napetim nadmetanjima, osobnim preispitivanjima kandidata, iskušenjima njihovih odnosa te trenucima u kojima će se poznata lica naći izvan svoje zone komfora. Natjecatelji će krenuti iz Siem Reapa u Kambodži, proći kroz Laos i završiti u Bangkoku u Tajlandu, dok je jedan euro jedino što imaju na raspolaganju. Gdje će spavati, kako će putovati i tko će im otvoriti vrata, ovisit će isključivo o njihovoj snalažljivosti.

icon-expand Asia Express FOTO: RTL

U ovu nepredvidivu utrku života kreće devet parova – Borna Kotromanić i Vesna Banović, Nikša Kaleb i Goran Šprem, Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto, Anita Martinović i Aleksej Škarica, Pino Kovačević i Maja Gržinčić, Đana i Meri Smajo, Niko Tokić Kartelo i Ivan Kartelo, Katarina Mamić i Luna Valas te Luciano i Robert Plazibat. Ništa slično nismo imali na televizijama! U udarnom terminu gledat ćemo predivnu Aziju, prijateljsko lokalno stanovništvo, snalažljivost, spretnost i ono najzanimljivije - odnose koji se razvijaju, pucaju ili jačaju. Format te jednostavno tjera da od putovanja napraviš avanturu života i upoznaš dio sebe za koji nisi mislio da postoji. Uspjeh natjecatelja ovisit će o njihovoj snalažljivosti, ali i ljubaznosti te vještini povezivanja s drugim ljudima", ističe voditeljica showa Antonija Blaće. Platforma Voyo od nedjelje, 13. rujna bit će u znaku showa 'Love Island Adria', regionalne verzije globalno popularnog formata i najvećeg dating showa na svijetu - 'Love Islanda'! U glavnoj ulozi su 'islanderi' - natjecatelji iz čitave regije, nova generacija samaca koji će dobiti priliku ući u luksuznu vilu na egzotičnom Tenerifeu, pronaći ljubav i natjecati se za bogatu novčanu nagradu od 50.000 eura. Kroz show će ih voditi poznata beogradska glumica Dragana Mićalović, dok se domaći glazbenik i radijski voditelj Saša Lozar pridružuje ekipi kao voice-over. Raskošna vila za dolazak 'islandera' sprema se tjednima, a u svakom trenutku bit će pod budnim okom više od 50 kamera. Na ovom velikom regionalnom projektu radi stotinjak članova produkcijskog tima.

icon-expand Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo