Poznate majka i kći udružuju snage: Nada i Barbara Rocco pojavit će se u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Glumačke ikone koje domaća publika dobro zna pojavit će se u epizodnim ulogama nove serije koja od 7. rujna kreće na RTL-u i platformi Voyo

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Nova RTL-ova serija 'Specijalisti Zagreb' od 7. rujna stiže na male ekrane i platformu Voyo. Uz glavnu glumačku četvorku, gledatelji će u epizodnim pojavljivanjima imati priliku vidjeti i druga poznata lica domaće scene, među kojima su omiljena majka i kći, Nada i Barbara Rocco.

icon-expand Nada i Barbara Rocco, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Povratak ikone 'Zabranjene ljubavi'

Nadu Rocco publika ponajviše pamti po kultnoj ulozi Nade Horvat-Barić u prvoj hrvatskoj sapunici 'Zabranjena ljubav'. Njezin lik tople i nepokolebljive vlasnice kafića Nana ostao je u sjećanju brojnim generacijama, a u novim 'Specijalistima' pojavit će se u epizodnoj ulozi na radost brojnih obožavatelja.

icon-expand Nada, Zabranjena ljubav FOTO: RTL

Nastavak uspješnog niza na RTL-u

Njezina kći, poznata glumica i redateljica Barbara Rocco, dobro je poznato lice RTL-ovih projekata. Publiku je osvojila ulogom Ksenije, majke Teodore Vukas (koju tumači Arija Rizvić) u seriji 'Divlje pčele', a ostvarila je i epizodnu ulogu u napetom projektu 'IQ 160'. Njezino novo epizodno pojavljivanje u 'Specijalistima Zagreb' nastavlja taj uspješan niz.

icon-expand Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL

Glumačka obitelj s bogatom tradicijom