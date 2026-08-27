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Specijalisti Zagreb

Poznate majka i kći udružuju snage: Nada i Barbara Rocco pojavit će se u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Glumačke ikone koje domaća publika dobro zna pojavit će se u epizodnim ulogama nove serije koja od 7. rujna kreće na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
27.08.2026 16:00

Nova RTL-ova serija 'Specijalisti Zagreb' od 7. rujna stiže na male ekrane i platformu Voyo. Uz glavnu glumačku četvorku, gledatelji će u epizodnim pojavljivanjima imati priliku vidjeti i druga poznata lica domaće scene, među kojima su omiljena majka i kći, Nada i Barbara Rocco.

Nada i Barbara Rocco, Specijalisti Zagreb
Nada i Barbara Rocco, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Povratak ikone 'Zabranjene ljubavi'

Nadu Rocco publika ponajviše pamti po kultnoj ulozi Nade Horvat-Barić u prvoj hrvatskoj sapunici 'Zabranjena ljubav'. Njezin lik tople i nepokolebljive vlasnice kafića Nana ostao je u sjećanju brojnim generacijama, a u novim 'Specijalistima' pojavit će se u epizodnoj ulozi na radost brojnih obožavatelja.

Nada, Zabranjena ljubav
Nada, Zabranjena ljubav FOTO: RTL

Nastavak uspješnog niza na RTL-u

Njezina kći, poznata glumica i redateljica Barbara Rocco, dobro je poznato lice RTL-ovih projekata. Publiku je osvojila ulogom Ksenije, majke Teodore Vukas (koju tumači Arija Rizvić) u seriji 'Divlje pčele', a ostvarila je i epizodnu ulogu u napetom projektu 'IQ 160'. Njezino novo epizodno pojavljivanje u 'Specijalistima Zagreb' nastavlja taj uspješan niz.

Ksenija, Divlje pčele
Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL

Glumačka obitelj s bogatom tradicijom

Obitelj Rocco dobro je poznata po bogatoj glumačkoj obiteljskoj povijesti. Nada je talent naslijedila od svoje majke, legendarne glumice Nade Klašterke, a ljubav prema umjetnosti prenijela je i na kćer Barbarom. 

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Specijalisti Zagreb

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