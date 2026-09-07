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Specijalisti Zagreb

Prekrasna! Ivona Baković zablistala u crno-zlatnoj kombinaciji na premijeri 'Specijalista Zagreb'

Ivona Baković iz 'Specijalista Zagreb' podijelila je na Instagramu nekoliko fotografija s premijere, a uz atmosferu s događanja pokazala je i svoj pomno osmišljeni outfit

RTL.hr
07.09.2026 16:34

Premijera je bila idealna prilika za upečatljivo modno izdanje, a Ivona Baković je oduševila. Zvijezda 'Specijalista Zagreb' pokazala je detalje svog looka te otkrila i tko stoji iza odjevne kombinacije i nakita.

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Na Instagramu je podijelila nekoliko trenutaka s premijere, a među fotografijama posebno se istaknuo njezin outfit u elegantnoj crno-zlatnoj kombinaciji. Ivona je otkrila kako iza stylinga stoji brend IGOR, dizajnera Igora Dobranića, čiji je prepoznatljiv modni potpis i ovoga puta došao do izražaja kroz upečatljiv spoj boja i detalja.

Cijeli look dodatno je zaokružila nakitom brenda KELI, iza kojeg stoji Jasna Čolić Čičić. Detalji nakita lijepo su se uklopili u ostatak kombinacije i dali joj dodatnu dozu elegancije.

Dok je na premijeri pokazala svoju elegantnu modnu stranu, gledatelji će u 'Specijalistima Zagreb' Ivonu gledati u ulozi mlade novinarke. 

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite večeras u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a odmah na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

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