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Specijalisti Zagreb

Prekrasna ljubavna priča Petre Cicvarić i Peđe Gvozdića dobiva novo poglavlje – zajedno i u 'Specijalistima Zagreb'

U epizodnoj ulozi nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb' gledatelji će imati priliku vidjeti i osječku glumicu Petru Cicvarić. Publika je pamti po ulozi Sare Matošić u seriji 'Ruža vjetrova', a gledali smo je i u seriji 'Pogrešan čovjek'

RTL.hr
04.09.2026 12:00

Poznato lice RTL-ovih serija ponovno ćemo gledati na malim ekranima. Petra Cicvarić, osječka glumica koju publika pamti kao Saru iz 'Ruže vjetrova', pridružuje se ekipi 'Specijalista Zagreb' u epizodnoj ulozi i donosi još jednu zanimljivu glumačku transformaciju.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Petra iza sebe ima bogato kazališno i televizijsko iskustvo. Njezin životni partner je Peđa Gvozdić, glumac i redatelj koji u 'Specijalistima Zagreb' ima jednu od glavnih uloga. Par zajedno ima dvije kćeri – Koranu i Editu. Posljednjih su godina posvećeni i radu s novim generacijama glumaca.

Škola glume

Iako je rođena Osječanka, Petra danas sa svojom obitelji živi u Karlovcu, gdje su ona i Peđa pokrenuli školu glume 'Mala drama'. Škola je namijenjena svim zaljubljenicima u glumu, bez obzira na dob, a njezini su osnivači istaknuli kako je otvorena za polaznike od 5 do 105 godina.

'Specijalisti Zagreb' prva je RTL-ova kriminalistička serija koja gledatelje vodi u svijet zagrebačkih inspektora i njihovih svakodnevnih istraga. U središtu radnje je četvero policajaca različitih karaktera koji rješavaju složene slučajeve, dok se paralelno razvijaju njihove osobne priče i odnosi.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

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Specijalisti Zagreb

Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'!

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