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Specijalisti Zagreb

Prepoznajete li ih sve? Ova glumačka imena iz 'Specijalista Zagreb' već su nosila RTL-ove hitove

Nova RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' okuplja poznata glumačka imena, a mnoge od njih gledatelji već dobro poznaju iz omiljenih televizijskih projekata

RTL.hr
04.09.2026 16:00

Iza likova policijskih inspektora, svjedoka i osumnjičenih u 'Specijalistima Zagreb' kriju se brojna poznata lica. Dok će ih neki gledatelji prvi put vidjeti u kriminalističkom žanru, drugi će ih odmah povezati s ulogama koje su već nosili u RTL-ovim serijama.

Zvijezde 'Divljih pčela'

U glavnoj četvorci gledatelji će prepoznati Ivana Barišića, koji tumači mladog inspektora Tonija, a od ranije je jedan od istaknutih glumaca 'Divljih pčela'. I Vini Jurčić, koja utjelovljuje inspektoricu Anu, već je glumila na RTL-u. U seriji 'Bibin svijet' imala je epizdonu ulogu. 

Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb
Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL - Instagram

Mnoštvo epizodnih uloga bit će i u 'Specijalistima Zagreb', među kojima će biti glumaca koji iza sebe imaju bogato televizijsko iskustvo. Među njima je i Zijad Gračić, kojeg je publika nedavno gledala u 'Divljim pčelama', gdje je ostavio snažan trag svojom ulogom.

Zijad Gračić
Zijad Gračić FOTO: RTL

Ekipa 'Ne daj se Nina'

U seriji će se pojaviti i Edvin Liverić-Bassan, kojeg se mnogi gledatelji RTL-a sjećaju iz serije 'Ne daj se, Nina'. U toj je popularnoj seriji glumio modnog stilista Pupija, a sada stiže u potpuno drugačijem televizijskom okruženju. Serija dovodi i Roberta Kurbašu, koji je također bio dio glumačke ekipe 'Ne daj se, Nina'.

Robert Kurbaša
Robert Kurbaša FOTO: RTL

Upravo brojna poznata lica među epizodnim ulogama daju dodatnu čar novoj RTL-ovoj seriji. Svaka epizoda donosi novi slučaj i nove likove, pa će gledatelji uz napete kriminalističke priče imati priliku uživati i u susretima s glumcima koje već dobro poznaju s malih ekrana.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

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