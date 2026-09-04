Prepoznajete li ih sve? Ova glumačka imena iz 'Specijalista Zagreb' već su nosila RTL-ove hitove

Iza likova policijskih inspektora, svjedoka i osumnjičenih u 'Specijalistima Zagreb' kriju se brojna poznata lica. Dok će ih neki gledatelji prvi put vidjeti u kriminalističkom žanru, drugi će ih odmah povezati s ulogama koje su već nosili u RTL-ovim serijama.

U glavnoj četvorci gledatelji će prepoznati Ivana Barišića , koji tumači mladog inspektora Tonija, a od ranije je jedan od istaknutih glumaca 'Divljih pčela'. I Vini Jurčić , koja utjelovljuje inspektoricu Anu, već je glumila na RTL-u. U seriji 'Bibin svijet' imala je epizdonu ulogu.

Mnoštvo epizodnih uloga bit će i u 'Specijalistima Zagreb', među kojima će biti glumaca koji iza sebe imaju bogato televizijsko iskustvo. Među njima je i Zijad Gračić , kojeg je publika nedavno gledala u 'Divljim pčelama', gdje je ostavio snažan trag svojom ulogom.

U seriji će se pojaviti i Edvin Liverić-Bassan , kojeg se mnogi gledatelji RTL-a sjećaju iz serije 'Ne daj se, Nina'. U toj je popularnoj seriji glumio modnog stilista Pupija, a sada stiže u potpuno drugačijem televizijskom okruženju. Serija dovodi i Roberta Kurbašu , koji je također bio dio glumačke ekipe 'Ne daj se, Nina'.

Upravo brojna poznata lica među epizodnim ulogama daju dodatnu čar novoj RTL-ovoj seriji. Svaka epizoda donosi novi slučaj i nove likove, pa će gledatelji uz napete kriminalističke priče imati priliku uživati i u susretima s glumcima koje već dobro poznaju s malih ekrana.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).