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Specijalisti Zagreb

'Priznaj ili ću te ubiti!': Dramatičan preokret u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'

Istraga o misterioznoj smrti liječnika Nenada Vukovića doživjela je dramatičan preokret, razotkrivši mračnu mrežu laži, dopinga i financijskih malverzacija u timu teniske zvijezde u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'

RTL.hr
07.09.2026 22:15

U središtu skandala našle su se dvije ključne žene u njegovu životu: fizioterapeutkinja Maja Kožul i menadžerica Renata Ramljak, čija su priznanja otkrila šokantnu istinu.

Sukob u bolničkoj sobi: 'Uništili ste me, gdje je moj novac?'

Napetost je kulminirala kada se tenisač Lovre odlučio suočiti s menadžericom Renatom Ramljak. Lovre je potpuno slomljen tražio odgovore. "Ti i tvoj Vuković, uništili ste me", vikao je, aludirajući na sada pokojnog liječnika.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Emocije su eskalirale kada je razgovor prešao na financije. "Projekt Renči, što je sa zgradom? Što je s mojim parama?" očajnički je pitao tenisač, prijeteći: "Priznaj ili ću te ubit!". Pritisnuta, Ramljak je priznala poražavajuću istinu o propasti građevinskog projekta u koji je Lovre uložio svoj novac. "Projekt je zapeo. Nemamo ništa, gotovi smo", rekla je, otkrivši potpunu financijsku katastrofu.

No, to nije bilo sve. U daljnjem razgovoru, suočena s optužbama za doping, Ramljak je priznala svoju ulogu. "Jesam. Platila sam Vukoviću da izguraš sezonu", izjavila je, potvrđujući da je bila svjesna korištenja zabranjenih supstanci kako bi se spasila Lovrina karijera, a time i njezini financijski interesi.

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specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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