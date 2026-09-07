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Specijalisti Zagreb

Pronađen mrtav u ispražnjenom bazenu: Istraga u 'Specijalistima Zagreb' otkriva mračne tajne teniskog svijeta

Nakon što se poznati teniski as Lovre srušio na terenu tijekom treninga, uslijedio je još veći šok u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'

RTL.hr
07.09.2026 21:45

Njegov liječnik, dr. Nenad Vuković, pronađen je mrtav u ispražnjenom bazenu. Iako se isprva sumnjalo na nesretan slučaj, policijski istražitelji Toni i Luka sa svojim timom sumnjaju na ubojstvo, a istraga polako razotkriva mrežu tajni, laži i skrivenih motiva u elitnom sportskom svijetu.

Svi imaju alibi, nitko nema odgovore

Dr. Vuković preminuo je od loma vratne kralježnice, a činjenica da je bio potpuno odjeven i da u bazenu nije bilo vode baca ozbiljnu sumnju na teoriju o slučajnom padu. Na tijelu nema znakova borbe, što istragu čini još složenijom. Dodatnu prepreku policiji predstavlja podatak da su nadzorne kamere na imanju bile isključene već duže vrijeme, ostavljajući istražitelje bez ključnih dokaza.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

U centru istrage nalazi se najuži krug ljudi oko tenisača Lovre. Supruga ubijenog Maja, ugledna fizioterapeutkinja, pronašla je tijelo, no tvrdi da je u vrijeme smrti bila u bolnici kako bi provjerila Lovrino stanje. Trener Vinko Radovani i menadžerica Renata Ramljak također imaju naizgled čvrst alibi - oboje tvrde da su u to vrijeme bili zajedno na sastanku u njezinom uredu. Svi ključni akteri imaju pokriće, no napetost i međusobne optužbe govore drugačiju priču. "U prijevodu, nemamo ništa", frustrirano je zaključio jedan od istražitelja nakon provjere alibija.

Mreža optužbi i sumnjivih odnosa

Tijekom ispitivanja, odnosi unutar tima počinju se rasplitati. Trener Vinko Radovani, poznat po svom temperamentu, ne skriva prijezir prema pokojnom Vukoviću i njegovim metodama. "Što se mene tiče, triba se i ranije baciti u bazen", oštar je bio Radovani, okrivljujući menadžericu Ramljak za dovođenje Vukovića u tim. "Ona ga je dovela, njega i njegove sokove i mirisne štapiće", izjavio je, jasno dajući do znanja što misli o holističkom pristupu preminulog liječnika.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

S druge strane, menadžerica Renata Ramljak fokusirana je na financije i sponzorske ugovore, zbog čega policija sumnja na mogući financijski motiv. Istražitelji su svjesni da je "velika lova tu u igri, pogotovo u rangu igrača kao što je Lovre". Ubojstvo Vukovića moglo bi biti povezano s milijunskim iznosima koji se vrte oko Lovrine karijere.

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specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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