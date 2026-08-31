Specijalisti Zagreb
Prva RTL-ova kriminalistička serija preuzima ekrane: Akcijske scene snimane su na ulicama Zagreba, poznat i datum premijere
Akcijske potjere, autentične zagrebačke ulice i jedna epizoda - jedan slučaj: 'Specijalisti Zagreb' kreću 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo
Specijalisti Zagreb
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