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Specijalisti Zagreb

Prva RTL-ova kriminalistička serija preuzima ekrane: Akcijske scene snimane su na ulicama Zagreba, poznat i datum premijere

Akcijske potjere, autentične zagrebačke ulice i jedna epizoda - jedan slučaj: 'Specijalisti Zagreb' kreću 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
31.08.2026 13:30
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Specijalisti Zagreb

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