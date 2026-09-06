Prve dvije epizode 'Speijalista Zagreb' pogledajte odmah na Voyo

'Specijalisti Zagreb' prva je RTL-ova kriminalistička serija koja gledatelje vodi iza kulisa policijskih istraga u hrvatskoj metropoli. U središtu radnje je četvero inspektora različitih karaktera i pristupa poslu, koji iz epizode u epizodu rješavaju složene i nepredvidive slučajeve. Uz napete istrage, serija prati i njihove privatne živote, međusobne odnose te izazove s kojima se susreću daleko od policijskih znački.

Već prve epizode donose priliku da gledatelji upoznaju dinamiku ekipe, njihove osobnosti i način na koji funkcioniraju kada se nađu pred slučajevima u kojima je svaki detalj važan. Napetost, akcija, neočekivani obrati i osobne priče likova čine okosnicu nove serije koja donosi domaći pogled na svijet kriminalističkih istraga.

Ako vas zanima što čeka zagrebačke specijaliste i kako će izgledati njihovi prvi slučajevi, ne morate više čekati – prve dvije epizode 'Specijalista Zagreb' pogledajte odmah na Voyo.