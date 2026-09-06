Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Prve dvije epizode 'Speijalista Zagreb' pogledajte odmah na Voyo

Ljubitelji kriminalističkih serija već sada mogu zaviriti u svijet nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'. Prve dvije epizode dostupne su na platformi Voyo, pa gledatelji ne moraju čekati televizijski početak kako bi upoznali glavne junake i prve slučajeve koji će ih staviti na kušnju

RTL.hr
06.09.2026 10:00

'Specijalisti Zagreb' prva je RTL-ova kriminalistička serija koja gledatelje vodi iza kulisa policijskih istraga u hrvatskoj metropoli. U središtu radnje je četvero inspektora različitih karaktera i pristupa poslu, koji iz epizode u epizodu rješavaju složene i nepredvidive slučajeve. Uz napete istrage, serija prati i njihove privatne živote, međusobne odnose te izazove s kojima se susreću daleko od policijskih znački.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Već prve epizode donose priliku da gledatelji upoznaju dinamiku ekipe, njihove osobnosti i način na koji funkcioniraju kada se nađu pred slučajevima u kojima je svaki detalj važan. Napetost, akcija, neočekivani obrati i osobne priče likova čine okosnicu nove serije koja donosi domaći pogled na svijet kriminalističkih istraga.

Ako vas zanima što čeka zagrebačke specijaliste i kako će izgledati njihovi prvi slučajevi, ne morate više čekati – prve dvije epizode 'Specijalista Zagreb' pogledajte odmah na Voyo.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Vini Jurčić o velikom povratku na RTL: 'Baš me razveselilo što su me prepoznali iz Bibinog svijeta'

Specijalisti Zagreb

Luka se vratio u Zagreb zbog sina: Privatna priča hladnog analitičara puno je emotivnija nego što se čini

Moglo bi te zanimati

Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'!

U haljini koja nikada ne izlazi iz mode: Damira Gregoret s Mariom Jurićem zablistala na premijeri nove RTL-ove serije

Prekrasna ljubavna priča Petre Cicvarić i Peđe Gvozdića dobiva novo poglavlje – zajedno i u 'Specijalistima Zagreb'

Svi su htjeli vidjeti 'Specijaliste Zagreb': Premijera nove RTL-ove serije privukla brojne zvijezde

Romantika uz more, vino i dupine: Glumica 'Specijalista Zagreb' proslavila drugu godišnjicu braka u Istri

Odbrojavanje je počelo: 5 razloga zašto od ponedjeljka ne smijete propustiti 'Specijaliste Zagreb'

Pročitaj na Net.hr
Poznate mame na jednom mjestu: Pogledajte tko je sve uživao na Kids Partyju
Bivša finalistica 'Gospodina Savršenog' pokazala isklesanu figuru i preplanuli ten
Stigla konkurencija kraljici Torcide: Hoće li vatrena Tania preuzeti tron splitske WAGsice?
Saša Matić sa suprugom stigao na slavlje kod Prijovićke: Lijepa Anđelija ukrala svu pažnju
Poznati komičar podijelio devastirajuće vijesti: 'Naš dječak umro je ubrzo nakon poroda'
Za njima su se okretali diljem Hrvatske: 25 fotografija ljepotica koje su obilježile tjedan
Saša Lozar o ulozi naratora 'Love Island Adrije': 'Bit će dosta Saše, neću stvarati nikakav lik'
Ovo je navodno razlog zbog kojeg se supruga Zdravka Čolića rijetko pojavljuje u javnosti
Sandra Bagarić u bikiniju pokazala kako uživa u prvim rujanskim danima
Tko je sve stigao? Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'