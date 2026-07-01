Pripremite se za jesen punu intriga, napetih zapleta i kompleksnih ljudskih odnosa na zagrebačkim ulicama. 'Specijalisti Zagreb' stižu 7. rujna na RTL i Voyo!
Specijalisti Zagreb
'Prvi put sam išla u streljanu i pogodila u sridu, prirodni sam talent': Bili smo na setu nove RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb'
Korupcija, pohlepa, obračuni s podzemljem – to je samo dio kriminalističkih slučajeva kojima se bave inspektori nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'. Tko su glumačke zvijezde koje tumače glavne inspektore i kada ćete seriju moći gledati, pogledajte u prilogu
Specijalisti Zagreb
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