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Specijalisti Zagreb

Romantika uz more, vino i dupine: Glumica 'Specijalista Zagreb' proslavila drugu godišnjicu braka u Istri

Ivona Baković, glumica koju će gledatelji uskoro imati priliku gledati u RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb', podijelila je na Instagramu nekoliko fotografija s posebnog povoda

RTL.hr
03.09.2026 12:50

Glumica Ivona Baković, koja će u RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb' utjeloviti ulogu mlade novinarke, podijelila je na Instagramu romantične trenutke s posebnog putovanja. Sa suprugom je obilježila drugu godišnjicu braka, a za proslavu su odabrali istarsku obalu.

Ivona Baković, Specijalisti
Ivona Baković, Specijalisti FOTO: Instagram

Ivona je sa svojim pratiteljima podijelila niz fotografija s putovanja, a iz objave je vidljivo koliko su ona i suprug uživali u opuštenoj atmosferi Istre. Uz kadrove mora i istarskog krajolika, pokazali su i trenutke uz ukusne zalogaje i vino. 

Predivan prizor

Posebni gosti stigli su iz mora – posljednji video u Instagram carouselu otkriva kako su uživali i u prizoru dupina koji su dodatno upotpunili njihov romantični bijeg.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Baković je poznato lice domaće glumačke scene, a uskoro će je publika upoznati i u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

ivona baković specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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