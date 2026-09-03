Romantika uz more, vino i dupine: Glumica 'Specijalista Zagreb' proslavila drugu godišnjicu braka u Istri

Glumica Ivona Baković , koja će u RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb' utjeloviti ulogu mlade novinarke, podijelila je na Instagramu romantične trenutke s posebnog putovanja. Sa suprugom je obilježila drugu godišnjicu braka, a za proslavu su odabrali istarsku obalu.

Ivona je sa svojim pratiteljima podijelila niz fotografija s putovanja, a iz objave je vidljivo koliko su ona i suprug uživali u opuštenoj atmosferi Istre. Uz kadrove mora i istarskog krajolika, pokazali su i trenutke uz ukusne zalogaje i vino.

Posebni gosti stigli su iz mora – posljednji video u Instagram carouselu otkriva kako su uživali i u prizoru dupina koji su dodatno upotpunili njihov romantični bijeg.

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Baković je poznato lice domaće glumačke scene, a uskoro će je publika upoznati i u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).