RTL i Voyo spremaju spektakularnu jesen! Tri velika hita stižu i neće vas razočarati

Nova televizijska sezona samo što nije počela, a gledatelje RTL-a i platforme Voyo ove jeseni očekuje pregršt uzbuđenja. Već početkom rujna stižu tri velika projekta – nova domaća kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb', avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' te regionalno izdanje svjetskog dating hita 'Love Island Adria'

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Prvi na male ekrane stižu 'Specijalisti Zagreb'. Nova RTL-ova kriminalistička serija počinje 7. rujna, a gledatelji će je moći pratiti ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u i platformi Voyo. Riječ je o prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji, a radnja je smještena u suvremeni Zagreb, čije ulice, kvartovi i prepoznatljive lokacije postaju važan dio priče. U središtu radnje je četvero policijskih inspektora različitih karaktera i pristupa poslu. Svaki tjedan pred njima će biti novi slučaj koji trebaju riješiti, dok će se njihove privatne priče i međusobni odnosi razvijati tijekom cijele sezone. Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, a gledatelje očekuje i velik broj poznatih domaćih glumaca u epizodnim ulogama.

Dan kasnije počinje velika azijska avantura

Već u utorak, 8. rujna u 20.15 sati na RTL stiže 'Asia Express: Zmajeva ruta', dok će ga korisnici platforme Voyo moći gledati prije svih. Devet parova krenut će na tisuće kilometara dugu utrku kroz Aziju, a na raspolaganju će imati samo jedan euro po osobi dnevno.

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Bez uobičajenog komfora natjecatelji će morati sami pronaći prijevoz, smještaj i način kako stići do zadanih odredišta. Osim fizičke izdržljivosti i snalažljivosti, na velikom će testu biti i njihovi međusobni odnosi. Kroz avanturu ih vode Antonija Blaće i Ante Travizi, a među natjecateljima su brojna poznata lica koja će gledatelji sada imati priliku upoznati u potpuno drukčijim okolnostima.

'Love Island Adria' otvara vrata vile 13. rujna

A nakon kriminalističkih slučajeva i utrke kroz Aziju, vrijeme je i za ljubav. Na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna stiže 'Love Island Adria', regionalna verzija jednog od najpoznatijih dating showova na svijetu.

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