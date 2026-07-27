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Specijalisti Zagreb

Sati u streljani, policijska poduka i dobra kondicija: Glumci otkrili kako nastaje nova RTL-ova serija 'Specijalisti Zagreb'

Od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu, na RTL-u s prikazivanjem kreće nova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'. Uz raskošnu produkciju, nagrađivanu autorsku ekipu i eminentna glumačka imena, serija gledateljima donosi kombinaciju humora, kriminalističkih zapleta i napetih istraga sa zagrebačkih ulica

RTL.hr
27.07.2026 10:45

U fokusu radnje su policijski inspektori Zoran Jukić, Ana Kirin, Luka Horvat i Toni Kovačić, posve različitih osobnosti, čiji se odnosi, isprepleteni sukobima i sinergijom, mladosti i iskustvom, kao i njihove osobne priče razvijaju tijekom sezone. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Ovakav projekt, ističu iz produkcijske ekipe, zahtijeva visoku razinu uvjerljivosti i detalja – od scenarija, preko lokacija do same izvedbe. I upravo zato glavni su glumci morali proći kroz svojevrsnu obuku kako bi bili što uvjerljiviji u ulogama inspektora te što prirodniji u dinamičnim scenama potjere, uhićenja ili pucnjave.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Tako su odlazili u streljanu, gdje su prošli cijeli proces upoznavanja s pištoljem i njegovim dijelovima, naučili sigurnosne procedure, pravilan stav, punjenje spremnika i na kraju pucali u metu.

Zapravo sam otkrila neki svoj talent za koji nisam imala pojma da ga imam, a to je da mi pucanje stvarno ide izvrsno! Od 13 metaka, samo je jedan izašao izvan centra! Samu sebe sam iznenadila! Imali smo super školu, bila sam baš prava štreberica", smije se Vini Jurčić koju će gledatelji RTL-a upoznati kao Anu Kirin, višu inspektoricu koja je emocionalno uporište i moralni autoritet tima.

Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb
Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Svi smo se prije glume bavili sportom pa nam je to sigurno olakšalo fizički dio posla. Ipak, ovakav format zahtijeva dobru kondiciju jer trčimo, savladavamo osumnjičene, a i cijelo vrijeme moramo fizički, stavom i energijom dominirati prostorom. Ja jako volim voziti pa me posebno veseli što u seriji zaista sami vozimo. Kad treba naglo zakočiti, juriti ili izletjeti iz auta, stvarno uživam. To je vještina koju dosad nisam imala priliku pokazati na ekranu", objašnjava Vini.

Popularni Ivan Barišić u novoj će seriji postati viši inspektor Toni Kovačić, temperamentni, nepredvidivi i šarmantni Splićanin. Ovakvu dinamičnu ulogu dugo je priželjkivao pa na snimanju itekako uživa i upija svaku novu lekciju.

Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Jako je važno uvjerljivo držati pištolj i ispravno privesti nekoga. Trudimo se da sve što radimo ima smisla za gledatelje i da izgledamo kao pravi profesionalci u ovom našem kriminalističkom poslu", ističe pa dodaje, Jako puno smo pričali o pravilima i postupcima, npr. kada smiješ izvaditi pištolj, u kojem trenutku se stavljaju lisice, kako se točno privodi nekoga i slično."

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

A veliku ulogu u njihovoj pripremi za 'Specijaliste Zagreb' imali su i pravi policijski službenici koji su ih upoznali sa svojom hijerarhijom, s načinom na koji se postupa u različitim situacijama, učili su koje se službene naredbe izgovaraju u kojim okolnostima, kako se koriste lisice i niz drugih detalja koji doprinose autentičnosti njihovih uloga.

Kao mlad obožavao sam akcijske filmove, posebno likove policajaca - inspektora koji su bili svojevrsni anti heroji. Ono što mi je posebno zabavno u ovom projektu su potjere automobilima i scene pucnjave. Napokon sam dobio priliku legalno 'jurcati' automobilom. Ionako godišnje napravim između 40 i 50 tisuća kilometara, tako da u tom dijelu snimanja stvarno uživam", smije se Peđa Gvozdić koji će utjeloviti glavnog inspektora Zorana Jukića, policajca starog kova, koji se oslanja na instinkt, iskustvo i asocijativno pamćenje, Kod ovog projekta poseban je naglasak na autentičnosti. Puno smo razgovarali s ljudima iz struke, tražili savjete i provjeravali detalje kako bismo što vjernije prikazali policijski posao. Takve informacije često vrijede više od bilo kakve teorije."

Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb
Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Sve nam je to puno pomoglo u oblikovanju likova i glumačkih izvedbi, a posebno sam zahvalan na tome što su bili spremni s nama podijeliti svoje iskustvo i znanje", slaže se sa svojim kolegom sa seta i Toni Gojanović, koji na male ekrane stiže u ulozi višeg inspektora briljantnog uma i timskog analitičara Luke Horvata.

Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb
Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

A kako izgledaju napete istrage, opasne potjere i dramatična uhićenja na ulicama Zagreba, gledatelji će doznati vrlo brzo - od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb', na RTL-u i platformi Voyo.

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Specijalisti Zagreb

Omiljeni Ivan Barišić pokazao kako izgleda atmosfera na setu nove serije 'Specijalisti Zagreb'

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