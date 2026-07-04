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Specijalisti Zagreb

Sjećate li se male Lare iz 'Bibinog svijeta'? Danas glumi u prvoj RTL-ovoj krimi seriji 'Specijalisti Zagreb'

Sjećate li se male Lare iz kultne serije 'Bibin svijet'?

RTL.hr
04.07.2026 10:00

Vini Jurčić tada je kao djevojčica glumila u epizodi Prsten i prije gotovo 20 godina bila dio jedne od najgledanijih domaćih humorističnih serija 'Bibin svijet'.

Vini Jurčić
Vini Jurčić FOTO: RTL

Danas je pred njom potpuno novo glumačko poglavlje – Vini Jurčić dio je prve RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', koja gledatelje vodi u svijet napetih istraga i zagrebačkih ulica.

Uloga inspektorice Ane za Vini je najveća televizijska uloga dosad, no tom se izazovu itekako veseli. Na setu se, kaže, radi punom parom, no svi se trude proizvesti autentičan i uvjerljiv proizvod koji će gledatelji zavoljeti na prvu.

Vini Jurčić
Vini Jurčić FOTO: RTL

Dugo sam priželjkivala dati život jednoj ulozi koja ima svoj lijepi i dugi kontinuitet, jer mi to daje priliku da mjesecima gradim isti lik kroz različite životne situacije, da se detaljno bavim psihologijom karaktera - kako razmišlja, reagira, nosi se s izazovima i donosi odluke. Ne volim općenitosti pa uvijek nastojim sve maksimalno konkretizirati. Posebno me veseli promatrati kako se Ana s vremenom razvija i kako joj se polako kristaliziraju boja, miris, ritam i način razmišljanja. Obožavam snimati pa mi je svaki odlazak na set veliko veselje, a televizija donosi i jednu posebnu vidljivost koja glumcu otvara nove mogućnosti", naglašava.

Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić
Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić FOTO: RTL

'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija, gledatelje će uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji se odnosi i osobne priče razvijaju tijekom sezone. U glavnim ulogama, uz Vini Jurčić, tu su Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić.

A kako izgleda kad se Vini Jurčić transformira u inteligentnu i empatičnu višu inspektoricu, gledatelji će doznati od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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