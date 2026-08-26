Sjećate li se zavodnika Davida iz 'Ne daj se, Nina'? Uskoro će se pojaviti u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Kurbašu televizijska publika dobro pamti po brojnim ulogama, a jedna od njegovih najpoznatijih svakako je ona Davida u popularnoj seriji 'Ne daj se, Nina'. Serija je svojedobno privukla veliku pozornost gledatelja, a Kurbaša je kao šarmantni David bio jedan od njezinih upečatljivih likova.
Sada ćemo poznatog glumca imati priliku gledati u sasvim drukčijem televizijskom okruženju. Kurbaša će se pojaviti u epizodnoj ulozi u 'Specijalistima Zagreb', prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji.
Svaka epizoda donosi novu priču i nova lica
Koncept 'Specijalista Zagreb' gledateljima će iz tjedna u tjedan donositi zaseban slučaj. Policijski tim suočavat će se sa slučajevima koji sežu od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, a istrage će pratiti od prvih tragova i ispitivanja svjedoka sve do forenzičke analize i konačnog raspleta.
Četiri inspektora utjelovit će Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, dok će Ivona Baković zaigrati mladu novinarku i kćer glavnog inspektora.
Zahvaljujući zasebnim slučajevima, kroz seriju će proći i velik broj gostujućih glumaca. Osim Roberta Kurbaše, gledatelji će tako vidjeti Anju Matković, Barbaru i Nadu Rocco, Petru Cicvarić, Doru Fišter, Tenu Nemet Brankov, Zijada Gračića, Ljubu Zečevića, Marinka Prgu, Anitu Matić Delić, Petru Dugandžić, Roberta Ugrinu, Kristijana Potočkog, Ivicu Zadru, Ladu Bonacci, Edvina Liverića, Dinu Rogića i mnoge druge.
Koju će ulogu Robert Kurbaša odigrati u novoj kriminalističkoj priči, gledatelji će doznati u 'Specijalistima Zagreb', od 7. rujna na RTL-u.