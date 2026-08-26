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Specijalisti Zagreb

Sjećate li se zavodnika Davida iz 'Ne daj se, Nina'? Uskoro ga gledamo u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Od 7. rujna gledatelje RTL-a očekuje nova domaća kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb', koja će svakog ponedjeljka donositi novi slučaj i napete istrage na zagrebačkim ulicama. Uz glavnu glumačku postavu, u seriji će se pojaviti i brojna poznata lica u epizodnim ulogama, a među njima je i Robert Kurbaša

RTL.hr
26.08.2026 08:00

Kurbašu televizijska publika dobro pamti po brojnim ulogama, a jedna od njegovih najpoznatijih svakako je ona Davida u popularnoj seriji 'Ne daj se, Nina'. Serija je svojedobno privukla veliku pozornost gledatelja, a Kurbaša je kao šarmantni David bio jedan od njezinih upečatljivih likova.

Sada ćemo poznatog glumca imati priliku gledati u sasvim drukčijem televizijskom okruženju. Kurbaša će se pojaviti u epizodnoj ulozi u 'Specijalistima Zagreb', prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji.

Robert Kurbaša
Robert Kurbaša FOTO: RTL

Svaka epizoda donosi novu priču i nova lica

Koncept 'Specijalista Zagreb' gledateljima će iz tjedna u tjedan donositi zaseban slučaj. Policijski tim suočavat će se sa slučajevima koji sežu od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, a istrage će pratiti od prvih tragova i ispitivanja svjedoka sve do forenzičke analize i konačnog raspleta.

Četiri inspektora utjelovit će Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, dok će Ivona Baković zaigrati mladu novinarku i kćer glavnog inspektora.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Zahvaljujući zasebnim slučajevima, kroz seriju će proći i velik broj gostujućih glumaca. Osim Roberta Kurbaše, gledatelji će tako vidjeti Anju Matković, Barbaru i Nadu Rocco, Petru Cicvarić, Doru Fišter, Tenu Nemet Brankov, Zijada Gračića, Ljubu Zečevića, Marinka Prgu, Anitu Matić Delić, Petru Dugandžić, Roberta Ugrinu, Kristijana Potočkog, Ivicu Zadru, Ladu Bonacci, Edvina Liverića, Dinu Rogića i mnoge druge.

Koju će ulogu Robert Kurbaša odigrati u novoj kriminalističkoj priči, gledatelji će doznati u 'Specijalistima Zagreb', od 7. rujna na RTL-u.

specijalisti zagreb robert kurbaša
Specijalisti Zagreb

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