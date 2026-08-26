Sjećate li se zavodnika Davida iz 'Ne daj se, Nina'? Uskoro ga gledamo u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Od 7. rujna gledatelje RTL-a očekuje nova domaća kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb', koja će svakog ponedjeljka donositi novi slučaj i napete istrage na zagrebačkim ulicama. Uz glavnu glumačku postavu, u seriji će se pojaviti i brojna poznata lica u epizodnim ulogama, a među njima je i Robert Kurbaša

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Kurbašu televizijska publika dobro pamti po brojnim ulogama, a jedna od njegovih najpoznatijih svakako je ona Davida u popularnoj seriji 'Ne daj se, Nina'. Serija je svojedobno privukla veliku pozornost gledatelja, a Kurbaša je kao šarmantni David bio jedan od njezinih upečatljivih likova. Sada ćemo poznatog glumca imati priliku gledati u sasvim drukčijem televizijskom okruženju. Kurbaša će se pojaviti u epizodnoj ulozi u 'Specijalistima Zagreb', prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji.

icon-expand Robert Kurbaša FOTO: RTL

Svaka epizoda donosi novu priču i nova lica

Koncept 'Specijalista Zagreb' gledateljima će iz tjedna u tjedan donositi zaseban slučaj. Policijski tim suočavat će se sa slučajevima koji sežu od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, a istrage će pratiti od prvih tragova i ispitivanja svjedoka sve do forenzičke analize i konačnog raspleta. Četiri inspektora utjelovit će Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, dok će Ivona Baković zaigrati mladu novinarku i kćer glavnog inspektora.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL