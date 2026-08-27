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Specijalisti Zagreb

Sjećate se Pupija iz 'Ne daj se, Nina'? Pojavit će se u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' donosi uzbudljive priče s zagrebačkih ulica, a u epizodnoj ulozi pojavit će se i Edvin Liverić-Bassani. Seriju pratite od 7. rujna na RTL-u i na platformi Voyo

RTL.hr
27.08.2026 08:00

Glumac Edvin Liverić-Bassani široj javnosti je najpoznatiji po ulozi modnog stilista Zdenka Aleksa Kralja (Pupija) u seriji 'Ne daj se, Nina'. Nakon tog projekta glumu je uvelike zamijenio radom u kulturi, no sada se ponovno pojavljuje pred kamerama. Gledatelji će ga vidjeti u epizodnoj ulozi u sklopu nove serije 'Specijalisti Zagreb'.

Ne daj se, Nina
Ne daj se, Nina FOTO: RTL

Od glume do vođenja kulturne scene

Iza sebe ima niz kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, no Liverić se posljednjih godina primarno bavi kulturnim menadžmentom. Trenutačno obnaša dužnost ravnatelja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u Rijeci, gdje vodi umjetničke i scenske projekte.

Edvin Liverić
Edvin Liverić FOTO: RTL

Što donose 'Specijalisti Zagreb'?

Riječ je o prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji u kojoj grad Zagreb i njegove prepoznatljive lokacije imaju ključnu ulogu u radnji. Priča prati četvero policijskih inspektora različitih osobnosti i istražiteljskih metoda koji u svakoj epizodi rješavaju po jedan složen slučaj, razotkrivajući društvene kontraste i pozadinu zločina na gradskim ulicama.

Raskošna produkcija obuhvaća i više od stotinu epizodnih uloga kroz sezonu, pa svaki novi slučaj na ekran donosi nove likove i drugačiju glumačku energiju, unutar čega se pojavljuje i Liverić.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Serija 'Specijalisti Zagreb' kreće s emitiranjem od 7. rujna na RTL-u i na platformi Voyo.

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Specijalisti Zagreb

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