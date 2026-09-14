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Specijalisti Zagreb

'Slučaj iz prošlog stoljeća': Policija u 'Specijalistima Zagreb' istražuje tajanstvenu smrt žene o kojoj gotovo nitko ništa ne zna

U seriji 'Specijalisti Zagreb' tijelo Vanje Kovač (32) pronađeno je pod sumnjivim okolnostima, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja koji od samog početka zbunjuje istražitelje. Prvi nalazi upućuju na nasilnu smrt, no tragovi na mjestu događaja otvaraju više pitanja nego što daju odgovora. Istraga polako otkriva detalje o žrtvi, ženi koja je živjela skromno i povučeno, daleko od očiju javnosti, a jedino utočište pronalazila je pod okriljem lokalne župe

RTL.hr
14.09.2026 21:15

Istražitelji su, pokušavajući sklopiti mozaik života Vanje Kovač, ubrzo otkrili da je njezin život bio duboko isprepleten s lokalnom župom. Opisana kao "tiha i draga djevojka", Vanja je redovito pomagala u crkvi, obavljajući razne poslove - od pomoći u računovodstvu i pjevanja u zboru do čišćenja. Živjela je u skromnom stanu koji joj je župa pomogla unajmiti od grada.

"Vanja je bila potrebita, nije imala nikoga. Mi u župi pomažemo mladim ljudima da dođu na pravi put", izjavio je jedan od svećenika, potvrđujući da je crkvena zajednica bila njezina jedina obitelj. Ipak, njezina povezanost s ljudima bila je površna. Nije se ni s kim družila izvan crkve, a čak ni tamo nije ostvarila dublje veze.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Slučaj iz prošlog stoljeća

Dodatnu razinu misterija unosi činjenica da Vanja Kovač nije posjedovala ni mobitel, što je navelo jednog od istražitelja da slučaj nazove "slučajem iz prošlog stoljeća". Njezina adresa prebivališta navedena u osobnim dokumentima također je bila slijepa ulica - nitko od susjeda nikada nije čuo za nju. Živjela je životom duha, gotovo nevidljiva za sustav i moderno društvo, što policiji znatno otežava rekonstrukciju njezinih posljednjih dana i kontakata.

Zagonetni tragovi na mjestu zločina

Iako je patolog potvrdio da se radi o nasilnoj smrti, okolnosti su krajnje neobične. Na mjestu pronalaska tijela pronađeno je vrlo malo krvi, a tragovi ne upućuju na to da je počinitelj žrtvu vukao. To je potaknulo sumnju da ju je netko donio na to mjesto. "Jedino što mogu tvrditi jest da je umrla nasilnom smrću. Sve ostalo znat ćemo nakon obdukcije", izjavio je patolog.

Posebno intrigantan detalj je zavoj pronađen na njezinoj glavi, što ukazuje na prethodnu ozljedu.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite svaki ponedjeljak u 20:15 i 21:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo, gdje ponedjeljkom stižu dvije nove epizode.

specijalisti zagreb
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