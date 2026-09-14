'Slučaj iz prošlog stoljeća': Policija u 'Specijalistima Zagreb' istražuje tajanstvenu smrt žene o kojoj gotovo nitko ništa ne zna

Istražitelji su, pokušavajući sklopiti mozaik života Vanje Kovač, ubrzo otkrili da je njezin život bio duboko isprepleten s lokalnom župom. Opisana kao "tiha i draga djevojka", Vanja je redovito pomagala u crkvi, obavljajući razne poslove - od pomoći u računovodstvu i pjevanja u zboru do čišćenja. Živjela je u skromnom stanu koji joj je župa pomogla unajmiti od grada.
"Vanja je bila potrebita, nije imala nikoga. Mi u župi pomažemo mladim ljudima da dođu na pravi put", izjavio je jedan od svećenika, potvrđujući da je crkvena zajednica bila njezina jedina obitelj. Ipak, njezina povezanost s ljudima bila je površna. Nije se ni s kim družila izvan crkve, a čak ni tamo nije ostvarila dublje veze.
Slučaj iz prošlog stoljeća
Dodatnu razinu misterija unosi činjenica da Vanja Kovač nije posjedovala ni mobitel, što je navelo jednog od istražitelja da slučaj nazove "slučajem iz prošlog stoljeća". Njezina adresa prebivališta navedena u osobnim dokumentima također je bila slijepa ulica - nitko od susjeda nikada nije čuo za nju. Živjela je životom duha, gotovo nevidljiva za sustav i moderno društvo, što policiji znatno otežava rekonstrukciju njezinih posljednjih dana i kontakata.
Zagonetni tragovi na mjestu zločina
Iako je patolog potvrdio da se radi o nasilnoj smrti, okolnosti su krajnje neobične. Na mjestu pronalaska tijela pronađeno je vrlo malo krvi, a tragovi ne upućuju na to da je počinitelj žrtvu vukao. To je potaknulo sumnju da ju je netko donio na to mjesto. "Jedino što mogu tvrditi jest da je umrla nasilnom smrću. Sve ostalo znat ćemo nakon obdukcije", izjavio je patolog.
Posebno intrigantan detalj je zavoj pronađen na njezinoj glavi, što ukazuje na prethodnu ozljedu.
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