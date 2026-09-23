Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara: Novu istragu 'Specijalista Zagreb' pratite ovaj petak od 21.15 sati na RTL-u

Uspješni kolekcionar slika nakon više od pedeset godina vraća se iz Kanade u Hrvatsku. Njegov je plan na izložbi u Zagrebu pokazati svoju kolekciju umjetnina, a poslije njezin dio vratiti pravom vlasniku, slikaru, svom bivšem prijatelju iz mladosti.

No nakon međusobnog susreta na groblju dvojice starih znanaca, slikar je ubijen... U isto vrijeme, viši inspektor Luka na ulici sasvim slučajno upoznaje simpatičnu kustosicu, ne znajući da je povezana s njegovim novim slučajem.

Istražitelji ispituju motive za zločin, a nekoliko ljudi na njihovoj je listi osumnjičenika: neuspješni kolekcionarov nećak, njegov ljubavnik galerist, odvjetnica koja mu vodi poslove u Hrvatskoj te tajanstvena mlada supruga.