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Specijalisti Zagreb

Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara: Novu istragu 'Specijalista Zagreb' pratite ovaj petak od 21.15 sati na RTL-u

Policijski tim iz RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb' ovaj će se petak od 21.15 sati suočiti s novim slučajem koji ih vodi u svijet osebujnih umjetnika i neriješenih sukoba iz prošlosti

RTL.hr
23.09.2026 14:24

Uspješni kolekcionar slika nakon više od pedeset godina vraća se iz Kanade u Hrvatsku. Njegov je plan na izložbi u Zagrebu pokazati svoju kolekciju umjetnina, a poslije njezin dio vratiti pravom vlasniku, slikaru, svom bivšem prijatelju iz mladosti.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

No nakon međusobnog susreta na groblju dvojice starih znanaca, slikar je ubijen... U isto vrijeme, viši inspektor Luka na ulici sasvim slučajno upoznaje simpatičnu kustosicu, ne znajući da je povezana s njegovim novim slučajem.

Istražitelji ispituju motive za zločin, a nekoliko ljudi na njihovoj je listi osumnjičenika: neuspješni kolekcionarov nećak, njegov ljubavnik galerist, odvjetnica koja mu vodi poslove u Hrvatskoj te tajanstvena mlada supruga.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Tko je imao najveći motiv za ubojstvo?

U gostujućim ulogama u novoj epizodi gledatelji će moći vidjeti popularnog domaćeg kazališnog, televizijskog i filmskog glumca Ivicu Zadru, Dinu Rogića, Edija Ćelića, Miju Melcher, Mateu Marušić te priznate slovenske glumce Alenku Kraigher i Juru Ivanušića.

Novu napetu epizodu 'Specijalista Zagreb' ne propustite u petak u 21.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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