Šokantan obrat u 'Specijalistima Zagreb': Tenisač dopingiran, a nije ni znao

Nakon što je poznati tenisač Lovre kolabirao na treningu, a njegov liječnik Nenad Vuković pronađen mrtav, istraga je krenula u neočekivanom smjeru. Klupko tajni koje se počelo odmotavati otkrilo je mračnu stranu profesionalnog sporta, upućujući na sustavno korištenje dopinga i sumnjivih medicinskih preparata koji su uništili zdravlje sportaša

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Istražitelji Toni i Luka ubrzo su usmjerili pažnju na Lovrin tim, a posebno na doktora Nenada Vukovića, čovjeka čija je smrt pokrenula lavinu. Istragom je utvrđeno da je Vuković prije pet godina izgubio liječničku licencu zbog ugrožavanja života pacijenta. Nakon toga, prebacio se u vode "holističke medicine" i homeopatije, prodajući razne dodatke prehrani sportašima. Njegove metode, koje su sugovornici opisivali kao "šećerne vodice", postale su središte sumnje, pogotovo nakon što je obdukcija pokazala da je Lovrino srce uništeno. Početni nalazi ukazivali su na urođenu srčanu manu, no kombinacija s nečim drugim pokazala se kobnom.

Tragovi vode do hormona rasta

Pravi proboj u istrazi dogodio se pregledom dokumentacije. Istražitelji su otkrili narudžbenicu za lijek MK 677, supstancu koja potiče nekontrolirano lučenje hormona rasta. Riječ je o preparatu koji nije klasični doping i teže ga je otkriti, a inače se koristi za liječenje gubitka mišićne mase. Šokantan detalj bio je potpis na narudžbenici: Maja Kožul, supruga ubijenog, čija se obitelj bavi farmacijom. Istovremeno, novi nalazi Lovrine krvi potvrdili su ono na što se sumnjalo. "Doping, povišen IGF-1 upućuje na to", potvrdili su liječnici, dodajući kako je kombinacija urođene mane i hormona rasta bila "benzin na vatru" za njegovo srce.

icon-expand icon-close icon-close Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

"Nisam lud, pa ne bih to nikad"

Suočen s dokazima u bolničkoj sobi, Lovre je bio u potpunom šoku. Na izravno pitanje istražitelja je li uzimao stimulanse, oštro je negirao bilo kakvo svjesno sudjelovanje. "Jesi ti normalan? Uzimao sam svašta, svi to rade, ali nisam lud, Toni. Pa ne bih to nikad uzeo, što ti je?" tvrdio je tenisač, očito nesvjestan što mu se davalo pod krinkom terapije. Njegova reakcija otvorila je novo pitanje: ako on nije znao, tko ga je dopingirao bez njegova pristanka?

Uloga trenera i menadžerice pod istragom