Šokantan slučaj u 'Specijalistima Zagreb': Stjuardesa ubijena i silovana, a kraj tijela pronađen ključni dokaz

Tijelo nesretne dvadesetogodišnjakinje pronađeno je s vidljivim tragovima gušenja, a okolnosti su odmah upućivale na silovanje i ubojstvo. Kriminalistički tim, predvođen iskusnim inspektorima, započeo je s mukotrpnim pregledom mjesta zločina. Ubrzo je, pokraj tijela, pronađena torbica s dokumentima koji su otkrili identitet žrtve - radilo se o Sabini Vukši, stjuardesi Croatia Airlinesa.

Iako se činilo da ubojica nije ostavio mnogo tragova, pažljivim pregledom istražitelji su uočili predmet koji će se pokazati ključnim. Pored tijela ležala je jedna, skupocjena muška manšeta, elegantan komad nakita koji se koristi za kopčanje rukava košulje. Taj mali, ali značajan detalj postao je prva i najvažnija točka istrage koja je policiju odvela u potpuno neočekivanom smjeru.

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