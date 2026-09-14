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Specijalisti Zagreb

Šokantan slučaj u 'Specijalistima Zagreb': Stjuardesa ubijena i silovana, a kraj tijela pronađen ključni dokaz

Zagreb je potresla vijest o brutalnom ubojstvu mlade stjuardese Sabine Vukše, čije je tijelo pronađeno u ranim jutarnjim satima u Tkalčićevoj ulici, nedaleko od Kaptola. Policijska istraga odmah je krenula punom parom, a naizgled beznadna situacija bez svjedoka dobila je neočekivan preokret zahvaljujući jednom jedinom tragu pronađenom na mjestu zločina

RTL.hr
14.09.2026 20:30

Tijelo nesretne dvadesetogodišnjakinje pronađeno je s vidljivim tragovima gušenja, a okolnosti su odmah upućivale na silovanje i ubojstvo. Kriminalistički tim, predvođen iskusnim inspektorima, započeo je s mukotrpnim pregledom mjesta zločina. Ubrzo je, pokraj tijela, pronađena torbica s dokumentima koji su otkrili identitet žrtve - radilo se o Sabini Vukši, stjuardesi Croatia Airlinesa.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Iako se činilo da ubojica nije ostavio mnogo tragova, pažljivim pregledom istražitelji su uočili predmet koji će se pokazati ključnim. Pored tijela ležala je jedna, skupocjena muška manšeta, elegantan komad nakita koji se koristi za kopčanje rukava košulje. Taj mali, ali značajan detalj postao je prva i najvažnija točka istrage koja je policiju odvela u potpuno neočekivanom smjeru.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite svaki ponedjeljak u 20:15 i 21:15 na RTL-u, ili odmah na platformi Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

specijalisti zagreb
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