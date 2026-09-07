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Specijalisti Zagreb

Šokantna završnica! Prva epizoda 'Specijalista Zagreb' završila brutalnom pucnjavom

Prva epizoda serije 'Specijalisti Zagreb' završila je pravom akcijskom dramom na zagrebačkom aerodromu. Nakon napete istrage i opasne operacije, sve je kulminiralo potjerom u kojoj su se našli inspektor Zoran, njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik Zec te moćni kriminalac Agim Balla

RTL.hr
07.09.2026 21:15

Iako je tijekom istrage postojala sumnja može li se Zecu u potpunosti vjerovati, pokazalo se da je ostao odan Zoranu i policijskom planu. Situacija se, međutim, u završnici potpuno otela kontroli.

Dramatičan obračun na aerodromu

Napeta akcija preselila se na zagrebački aerodrom, gdje je uslijedila potjera i konačni obračun. U jednom trenutku Agim je zapucao i pogodio inspektora Zorana, zbog čega je situacija postala još dramatičnija.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Srećom, Zoran je dobro, no pucnjava tu nije završila. Zec je reagirao i upucao Agima, čime je dramatična potjera dobila neočekivan rasplet.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite ponedjeljkom u 20:15 i 21:15, a prije svih na Voyo.

specijalisti zagreb
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