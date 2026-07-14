Specijalisti su spremni, jeste li vi? Ekipa nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb' objavila zajednički selfie sa seta

Snimanje nove RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb' u punom je jeku, a uzbuđenje prije velike premijere, koja nas očekuje već od 7. rujna, raste iz dana u dan

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Da atmosfera na zagrebačkom asfaltu nije samo ozbiljna i napeta kakva će biti u seriji 'Specijalisti Zagreb', dokazao je glumac Ivan Barišić koji je na svom Instagram profilu podijelio ekskluzivan pogled iza kulisa. Mladi glumac, kojeg gledatelji pamte po hit-seriji 'Divlje pčele', podijelio je upečatljiv selfie na kojem se nalazi fantastična četvorka – četvero glavnih inspektora koji će ove sezone rješavati najzamršenije zločine u glavnom gradu. Uz kultne taktove pjesme 'Summer in the City' Joea Cockera u pozadini, glumačka ekipa pozira gledajući ravno u kameru iz prepoznatljive "detektivske" perspektive, jasno dajući do znanja da su itekako spremni za akciju.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Upoznajte elitni tim: Tko su zagrebački specijalisti?

Na fotografiji se, uz Ivana Barišića koji tumači najmlađeg člana tima, impulzivnog splitskog inspektora i bivšeg istražitelja USKOK-a Tonija Kovačića, nalaze i ostala tri ključna imena ove istrage. Glavnog inspektora i voditelja ovog elitnog tima, Zorana Jukića, utjelovit će poznati glumac Peđa Gvozdić. Jukić je opisan kao policajac starog kova i bivši boksač, što garantira da će u rješavanju slučajeva donijeti čvrstu ruku i neprocjenjivo iskustvo.

icon-expand Specijalisti Zagreb - Mia i Zoran FOTO: RTL

Desna ruka šefa i moralni kompas cijelog tima bit će viša inspektorica Ana Kirin, koju tumači izvrsna Vini Jurčić. Kao Zoranova zamjenica, Ana će donijeti prijeko potrebnu ravnotežu i profesionalnost u dinamične, a često i opasne situacije na terenu. Četvrti član ove družine je Toni Gojanović, kojeg gledamo u ulozi Luke Horvata. Luka je briljantni analitičar s bogatim iskustvom u Europolu, što znači da će ovaj tim, uz uličnu snalažljivost i čvrste metode, imati i vrhunsku tehnološku te međunarodnu potporu.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Četiri inspektora, jedan grad i pregršt tajni