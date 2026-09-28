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Specijalisti Zagreb

'Specijalisti Zagreb' donose novi napeti slučaj: Ovoga puta u središtu svega je Zoranova kći Mia

U najnovijoj epizodi napete domaće kriminalističke serije, gledatelji su svjedočili dramatičnim trenucima koji su duboko potresli glavne junake. Radnja se ovoga puta fokusirala na Miju, koja se iznenada našla na meti opasnog i nepoznatog uhoditelja

RTL.hr
28.09.2026 16:00

Mijin život pretvara se u kaos kada počne primati uznemirujuće pozive. Uhoditelj, vješto skrivajući svoj identitet, koristi napredne digitalne filtere za promjenu glasa kako bi ostao neprepoznatljiv. Situacija, koja je isprva izgledala kao neslana šala, ubrzo eskalira u fizičko nasilje.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: Voyo

Saznavši za napad i prijetnje upućene njegovoj kćeri, inspektor Zoran Jukić instinktivno reagira. Njegov jedini cilj postaje pronalaženje krivca pod svaku cijenu. Zoran otvoreno izražava želju da osobno preuzme i vodi istragu, uvjeren da nitko neće pristupiti slučaju s tolikom razinom predanosti kao on. Njegova ekipa je, prema njegovim riječima, vrhunska i spremna odmah krenuti u akciju.

Međutim, pravila policijske službe su stroga i neumoljiva, posebno kada su u pitanju članovi uže obitelji. Nadređeni mu jasno daju do znanja da njegovo sudjelovanje ne dolazi u obzir. Glavni argument je očit sukob interesa i potencijalna pristranost.

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specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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