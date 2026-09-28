'Specijalisti Zagreb' sada ekskluzivno na Voyo! Nova epizoda dostupna je odmah

Novi slučajevi, napete istrage i neočekivani obrati ponovno čekaju ekipu Specijalista Zagreb. Svaka nova epizoda donosi novu dozu neizvjesnosti, tragove koje treba povezati i slučajeve čije rješenje često nije ni približno onakvo kakvim se činilo na početku.

'Specijalisti Zagreb' gledatelje vode u svijet kriminalističkih istraga u kojem je svaki detalj važan. Iza naizgled jasnih slučajeva kriju se tajne, laži i motivi koje istražitelji moraju razotkriti kako bi došli do istine. Napeta potraga za odgovorima i neočekivani preokreti drže gledatelje u neizvjesnosti sve do samog raspleta.

Ne morate čekati – nova epizoda 'Specijalista Zagreb' već je dostupna na Voyo i možete je pogledati odmah!