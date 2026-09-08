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Specijalisti Zagreb

Sve je bila predstava! Policija u 'Specijalistima Zagreb' izvela raciju koja je unaprijed morala završiti neuspjehom

Ubojstvo vlasnika lokala u Dubravi, za koje se sumnja da je povezano s reketarenjem moćnog poduzetnika Agima Balle, gurnulo je zagrebačke inspektore do krajnjih granica. Suočeni sa zidom šutnje, odlučili su se na potez bez presedana - uvući se u srce kriminalne hobotnice koristeći neočekivanog saveznika, osuđenog kriminalca i starog poznanika, Zeca

RTL.hr
08.09.2026 17:00

Plan je koliko domišljat, toliko i opasan. Kako bi Zec, privremeno pušten iz zatvora, zadobio povjerenje Agima Balle, policijski tim na čelu s iskusnim inspektorom Zoranom priprema mamac - lažni policijski dosje. Cilj je da Zec ponudi Balli povjerljive informacije, predstavljajući se kao čovjek koji ima vezu unutar sustava i može prodati ključne podatke o istrazi koja se vodi protiv njega.

Tenzije u timu: "Ovo ide sve luđe i luđe"

Ovakva nekonvencionalna metoda izazvala je nemir i unutar samog tima. "Jebote, ovo ide sve luđe i luđe", prokomentirao je inspektor Luka dok su radili prekovremeno, frustrirani činjenicom da moraju "uređivati lažni dosje drugog kriminalca koji je još gori od ovog prvog". Ulozi su visoki, a granica između zakona i kriminala opasno se tanji.

Luka, Specijalisti Zagreb
Luka, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Sam Zec, svjestan da Balla neće nasjesti na bilo što, inzistirao je na autentičnosti. "Moraš mu dati nešto da zagrize", objasnio je Zoranu, zahtijevajući da se u dosje ubace i stvarni, premda pažljivo probrani podaci. To je značilo otkriti imena suradnika, svjedoka i detalje istrage, što je cijelu operaciju činilo još riskantnijom. Svaki krivi korak mogao je ugroziti ne samo istragu, već i živote policajaca uključenih u slučaj.

Predstava za šefa podzemlja: Racija koja je morala propasti

Ključni dio plana odigrao se u Ballinoj kockarnici "Clinton". Dok je Zec Balli prenosio "dojavu" da policija priprema raciju zbog trgovine ljudima, policijske snage su se doista pripremale za upad. No, cijela akcija bila je pomno režirana predstava.

Naoružani nalogom za pretragu, specijalci su upali u kockarnicu, no kao što je i planirano, nisu pronašli ništa što bi ukazivalo na navedeno kazneno djelo. "Ovo je neka zabuna. Mi smo kockarnica, a ne javna kuća", pravdao se zbunjeni voditelj. Neuspjeh racije bio je, zapravo, najveći uspjeh. Time je Zec u Ballinim očima postao vjerodostojan izvor s dubokim vezama u policiji, a vrata njegovog carstva širom su mu se otvorila.

Operacija je uspješno započela, a policijski adut ubačen je u protivničke redove. No, pred inspektorima je tek pravi izazov - kontrolirati igru u kojoj njihov ključni igrač ne poštuje pravila. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest hoće li Zec odigrati za tim ili će iskoristiti priliku za vlastitu, posljednju veliku prevaru.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite ponedjeljkom u 20:15 i 21:15, a prije svih na Voyo.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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