Sve što morate znati o 'Specijalistima Zagreb' prije početka emitiranja: Veliki vodič kroz radnju, termine i upečatljive likove

Na male ekrane i streaming platformu Voyo stiže 'Specijalisti Zagreb' , prva RTL-ova kriminalistička serija koja već tjednima privlači veliku pozornost javnosti. Spojevi policijskih potjera, autentičnih lokacija metropole i napetih slučajeva najavljuju uzbudljivu televizijsku jesen. U nastavku donosimo sve ključne informacije koje trebate znati ususret premijeri.

Velika premijera serije zakazana je za ponedjeljak, 7. rujna. Serija će se prikazivati svakog ponedjeljka na RTL-u u dva uzastopna termina - u 20:15 i 21:15 sati. Za sve koji žele potpunu slobodu gledanja, sve epizode bit će dostupne i na platformi Voyo.

'Specijalisti Zagreb' prate rad upečatljivog policijskog tima u rješavanju kompleksnih zločina na području glavnog grada. Format funkcionira po principu "jedna epizoda - jedan slučaj", što znači da svaka nova priča pred inspektore stavlja nove osumnjičene, nepredvidive zaplete i teške odluke.

Uz rad u policijskom uredu i opasne akcije na terenu, serija donosi i uvid u privatne živote te osobne borbe glavnih likova. Posebna uloga pripala je i samome Zagrebu - snimano je na brojnim prepoznatljivim gradskim ulicama i četvrtima, pa metropola u seriji djeluje kao zasebno glumačko lice.