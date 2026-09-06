Tko je 'mozak', a tko 'snaga' tima? Detaljna usporedba četvero inspektora iz 'Specijalista Zagreb'

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Ususret velikoj premijeri prve RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', koja 7. rujna stiže na RTL i platformu Voyo, u fokusu je glavna istražiteljska četvorka. Svaki član tima donosi potpuno drugačiji profil, radnu etiku i metodologiju, a njihova raspodjela uloga stvara savršen balans između terenske akcije i analitičkog rada u uredu.

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Luka Horvat: Hladna logika i analitički taktičar

Glavni analitičar i taktički mozak istraga u timu jest Luka Horvat, kojeg utjelovljuje glumac Toni Gojanović. Riječ je o bivšem stručnjaku Europola s bogatim inozemnim iskustvom koji se u Zagreb vratio kako bi samostalno odgajao sina Bornu nakon tragičnog gubitka supruge. Njegove najveće snage leže u staloženosti, uočavanju digitalnih tragova i spajanju naizgled nepovezanih dokaza pod velikim pritiskom. Iako ga kolege ponekad doživljavaju kao emotivno distanciranog i opterećenog obiteljskom situacijom, njegova je računica na terenu nepogrešiva.

icon-expand icon-close icon-close Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Viši inspektor Zoran: Iskustvo i autoritet starog kova

Za terenski autoritet i stabilnost zadužen je viši inspektor Zoran, u izvedbi Peđe Gvozdića. Kao dugogodišnji policijski veteran koji poznaje svaki kutak i nepisano pravilo zagrebačkog podzemlja, Zoran je oslonac cijele postaje. Njegovo glavno oružje su nepogrešiva ulična intuicija, sposobnost da u tri sekunde pročita osumnjičenika te vođenje složenih ispitivanja. Ipak, iza čvrste policijske fasade krije se otac čija je jedina ranjiva točka kćer Mia, zbog koje svaki rizik na terenu vagne dvostruko.

icon-expand Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Inspektor Toni: Neustrašiva snaga i terenski dišpet

Potpunu suprotnost staloženim kolegama čini mladi inspektor Toni, kojeg glumi Ivan Barišić. Stigavši u Zagreb iz Splita, Toni na ulice metropole donosi prepoznatljiv dalmatinski dišpet, izravan pristup i nevjerojatnu energiju. On je operativac za akciju neustrašiv je u fizičkim okršajima, brz u potjerama i uvijek spreman preuzeti rizik kada situacija to zahtijeva. Iako mu je najveća mana povremena impulsivnost i ignoriranje strogih policijskih procedura, njegova je srčanost često presudna za hvatanje osumnjičenih.

icon-expand Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Inspektorica Ana: Oštrina i taktička ravnoteža

Istražiteljski četverokut zatvara inspektorica Ana, ulogom koju donosi Vini Jurčić. Ana je operativka zadužena za brze procjene i neposredne intervencije te bez kompromisa ravnopravno nosi teret najopasnijih terenskih zadataka. Njezine su glavne odlike oštar stav pod paljbom, preciznost u donošenju odluka te nepokolebljivost u kriznim trenucima. Izrazito je netolerantna prema pogreškama u timu, pa njezina prisutnost osigurava da svaka terenska akcija prođe uz maksimalnu fokusiranost i bez nepotrebnih zastoja.

icon-expand Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić FOTO: RTL

Dinamika tima: Kako funkcionira spoj suprotnosti?