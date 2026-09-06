Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Tko je 'mozak', a tko 'snaga' tima? Detaljna usporedba četvero inspektora iz 'Specijalista Zagreb'

Niti jedan zločin na zagrebačkom asfaltu ne rješava se pojedinačno. Donosimo detaljan pregled uloga, vještina i dinamike unutar glavne istražiteljske četvorke nove RTL-ove serije

RTL.hr
06.09.2026 18:00

Ususret velikoj premijeri prve RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', koja 7. rujna stiže na RTL i platformu Voyo, u fokusu je glavna istražiteljska četvorka. Svaki član tima donosi potpuno drugačiji profil, radnu etiku i metodologiju, a njihova raspodjela uloga stvara savršen balans između terenske akcije i analitičkog rada u uredu.

Pročitajte još
Zadranin Toni glumio je u ratnoj drami s Kate Winslet, u Hrvatsku ga je vratila serija 'Specijalisti Zagreb'

Luka Horvat: Hladna logika i analitički taktičar

Glavni analitičar i taktički mozak istraga u timu jest Luka Horvat, kojeg utjelovljuje glumac Toni Gojanović. Riječ je o bivšem stručnjaku Europola s bogatim inozemnim iskustvom koji se u Zagreb vratio kako bi samostalno odgajao sina Bornu nakon tragičnog gubitka supruge. Njegove najveće snage leže u staloženosti, uočavanju digitalnih tragova i spajanju naizgled nepovezanih dokaza pod velikim pritiskom. Iako ga kolege ponekad doživljavaju kao emotivno distanciranog i opterećenog obiteljskom situacijom, njegova je računica na terenu nepogrešiva.

Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb
Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Viši inspektor Zoran: Iskustvo i autoritet starog kova

Za terenski autoritet i stabilnost zadužen je viši inspektor Zoran, u izvedbi Peđe Gvozdića. Kao dugogodišnji policijski veteran koji poznaje svaki kutak i nepisano pravilo zagrebačkog podzemlja, Zoran je oslonac cijele postaje. Njegovo glavno oružje su nepogrešiva ulična intuicija, sposobnost da u tri sekunde pročita osumnjičenika te vođenje složenih ispitivanja. Ipak, iza čvrste policijske fasade krije se otac čija je jedina ranjiva točka kćer Mia, zbog koje svaki rizik na terenu vagne dvostruko.

Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb
Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Inspektor Toni: Neustrašiva snaga i terenski dišpet

Potpunu suprotnost staloženim kolegama čini mladi inspektor Toni, kojeg glumi Ivan Barišić. Stigavši u Zagreb iz Splita, Toni na ulice metropole donosi prepoznatljiv dalmatinski dišpet, izravan pristup i nevjerojatnu energiju. On je operativac za akciju neustrašiv je u fizičkim okršajima, brz u potjerama i uvijek spreman preuzeti rizik kada situacija to zahtijeva. Iako mu je najveća mana povremena impulsivnost i ignoriranje strogih policijskih procedura, njegova je srčanost često presudna za hvatanje osumnjičenih.

Ivan Barišić, Divlje pčele
Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Inspektorica Ana: Oštrina i taktička ravnoteža

Istražiteljski četverokut zatvara inspektorica Ana, ulogom koju donosi Vini Jurčić. Ana je operativka zadužena za brze procjene i neposredne intervencije te bez kompromisa ravnopravno nosi teret najopasnijih terenskih zadataka. Njezine su glavne odlike oštar stav pod paljbom, preciznost u donošenju odluka te nepokolebljivost u kriznim trenucima. Izrazito je netolerantna prema pogreškama u timu, pa njezina prisutnost osigurava da svaka terenska akcija prođe uz maksimalnu fokusiranost i bez nepotrebnih zastoja.

Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić
Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić FOTO: RTL

Dinamika tima: Kako funkcionira spoj suprotnosti?

Uspjeh ove četvorke leži upravo u ispreplitanju njihovih kontrasta. Dok Luka iz ureda slaže širu sliku i daje taktičke upute, Toni prvi probija vrata i ulazi u fizički sukob. S druge strane, Zoranov dugogodišnji autoritet drži mlađahni dišpet pod kontrolom, dok Ana osigurava da svaka terenska akcija prođe uz maksimalnu preciznost.

Kako ovaj uigrani tim rješava najteže slučajeve na zagrebačkom asfaltu, pogledajte u velikoj premijeri serije 'Specijalisti Zagreb' u ponedjeljak, 7. rujna u 20:15 i 21:15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

specijalisti zagreb voyohr rtlhr
Specijalisti Zagreb

Zoran je inspektor starog kova, ali njegova najveća slabost nema veze s poslom

Moglo bi te zanimati

Zašto je Toni morao napustiti USKOK? Tajna koja će obilježiti početak 'Specijalista Zagreb'

Zadranin Toni glumio je u ratnoj drami s Kate Winslet, u Hrvatsku ga je vratila serija 'Specijalisti Zagreb'

Potpuno nova jesen na RTL-u! Istrage sa zagrebačkih ulica, uzbudljiva azijska avantura i regionalna verzija globalnog fenomena

Glumila je u 'Bibinom svijetu', osvajala nagrade za dječje predstave, a sad je inspektorica u 'Specijalistima Zagreb'

KVIZ Mislite da imate detektivski um? Provjerite biste li mogli biti dio 'Specijalista Zagreb'

Jesen na RTL-u i Voyo u znaku domaće produkcije: Zašto 'Specijaliste Zagreb' staviti na listu za gledanje

Pročitaj na Net.hr
Poznate mame na jednom mjestu: Pogledajte tko je sve uživao na Kids Partyju
Bivša finalistica 'Gospodina Savršenog' pokazala isklesanu figuru i preplanuli ten
Stigla konkurencija kraljici Torcide: Hoće li vatrena Tania preuzeti tron splitske WAGsice?
Saša Matić sa suprugom stigao na slavlje kod Prijovićke: Lijepa Anđelija ukrala svu pažnju
Poznati komičar podijelio devastirajuće vijesti: 'Naš dječak umro je ubrzo nakon poroda'
Za njima su se okretali diljem Hrvatske: 25 fotografija ljepotica koje su obilježile tjedan
Saša Lozar o ulozi naratora 'Love Island Adrije': 'Bit će dosta Saše, neću stvarati nikakav lik'
Ovo je navodno razlog zbog kojeg se supruga Zdravka Čolića rijetko pojavljuje u javnosti
Sandra Bagarić u bikiniju pokazala kako uživa u prvim rujanskim danima
Tko je sve stigao? Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'