Tko je ubio slikara na Mirogoju? Istina napokon izlazi na vidjelo, a rasplet će iznenaditi sve

Franjo je pronađen mrtav na zagrebačkom Mirogoju, pokraj groba svoje nedavno preminule supruge, a od samog početka nije nedostajalo osoba koje su mogle imati razlog zamjeriti mu se. Stare ljubavi, desetljećima neriješeni odnosi, vrijedna umjetnička djela i veliki poslovni planovi otvorili su niz mogućih motiva.
Ipak, kako istraga odmiče, postaje jasno da prošlost možda nije jedino mjesto na kojem treba tražiti odgovore.
Alibiji počinju pucati
Inspektori detaljno provjeravaju iskaze osoba povezanih s Franjom, a posebnu pozornost privlače događaji koji su se odvijali uoči njegova ubojstva. Naizgled čvrste priče počinju otvarati nova pitanja, a jedan detalj pokazat će se posebno važnim.
Toni i Ana shvaćaju da netko možda nije bio ondje gdje tvrdi da je bio. Slijedi novo suočavanje, a pritisak raste iz minute u minutu.
Dok inspektori pokušavaju utvrditi tko govori istinu, a tko nešto skriva, na površinu izlaze i problemi povezani s novom umjetničkom galerijom. Iza velikih planova i glamuroznog otvorenja krije se puno složenija priča, a vrijedne slike mogle bi imati mnogo važniju ulogu nego što se isprva činilo.
Istina izlazi na vidjelo
U trenutku kada se čini da je istraga ponovno zapela, policija povlači potez koji bi mogao biti presudan. Jedno suočavanje dovest će do trenutka koji nitko od prisutnih nije očekivao, a inspektori će napokon dobiti odgovore koje traže od početka slučaja.
Tko je lagao policiji? Što se doista dogodilo na Mirogoju? I kakvu ulogu u svemu imaju vrijedne slike i nova galerija?
Veliki rasplet slučaja ubojstva slikara ne propustite u novoj epizodi serije 'Specijalisti Zagreb' na platformi Voyo.