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Specijalisti Zagreb

Tko je ubio slikara na Mirogoju? Istina napokon izlazi na vidjelo, a rasplet će iznenaditi sve

Napeta istraga ubojstva slikara Franje približava se svom velikom raspletu. Nakon brojnih tragova, sumnjivih iskaza i tajni koje sežu duboko u prošlost zagrebačke umjetničke scene, inspektori napokon počinju slagati dijelove slagalice. No ono što će otkriti moglo bi potpuno promijeniti sve što su dosad mislili o ovom slučaju

RTL.hr
26.09.2026 18:00

Franjo je pronađen mrtav na zagrebačkom Mirogoju, pokraj groba svoje nedavno preminule supruge, a od samog početka nije nedostajalo osoba koje su mogle imati razlog zamjeriti mu se. Stare ljubavi, desetljećima neriješeni odnosi, vrijedna umjetnička djela i veliki poslovni planovi otvorili su niz mogućih motiva.

Ipak, kako istraga odmiče, postaje jasno da prošlost možda nije jedino mjesto na kojem treba tražiti odgovore.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Alibiji počinju pucati

Inspektori detaljno provjeravaju iskaze osoba povezanih s Franjom, a posebnu pozornost privlače događaji koji su se odvijali uoči njegova ubojstva. Naizgled čvrste priče počinju otvarati nova pitanja, a jedan detalj pokazat će se posebno važnim.

Toni i Ana shvaćaju da netko možda nije bio ondje gdje tvrdi da je bio. Slijedi novo suočavanje, a pritisak raste iz minute u minutu.

Dok inspektori pokušavaju utvrditi tko govori istinu, a tko nešto skriva, na površinu izlaze i problemi povezani s novom umjetničkom galerijom. Iza velikih planova i glamuroznog otvorenja krije se puno složenija priča, a vrijedne slike mogle bi imati mnogo važniju ulogu nego što se isprva činilo.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Istina izlazi na vidjelo

U trenutku kada se čini da je istraga ponovno zapela, policija povlači potez koji bi mogao biti presudan. Jedno suočavanje dovest će do trenutka koji nitko od prisutnih nije očekivao, a inspektori će napokon dobiti odgovore koje traže od početka slučaja.

Tko je lagao policiji? Što se doista dogodilo na Mirogoju? I kakvu ulogu u svemu imaju vrijedne slike i nova galerija?

Veliki rasplet slučaja ubojstva slikara ne propustite u novoj epizodi serije 'Specijalisti Zagreb' na platformi Voyo.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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