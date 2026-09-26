Tko je ubio slikara na Mirogoju? Istina napokon izlazi na vidjelo, a rasplet će iznenaditi sve

Napeta istraga ubojstva slikara Franje približava se svom velikom raspletu. Nakon brojnih tragova, sumnjivih iskaza i tajni koje sežu duboko u prošlost zagrebačke umjetničke scene, inspektori napokon počinju slagati dijelove slagalice. No ono što će otkriti moglo bi potpuno promijeniti sve što su dosad mislili o ovom slučaju

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Franjo je pronađen mrtav na zagrebačkom Mirogoju, pokraj groba svoje nedavno preminule supruge, a od samog početka nije nedostajalo osoba koje su mogle imati razlog zamjeriti mu se. Stare ljubavi, desetljećima neriješeni odnosi, vrijedna umjetnička djela i veliki poslovni planovi otvorili su niz mogućih motiva. Ipak, kako istraga odmiče, postaje jasno da prošlost možda nije jedino mjesto na kojem treba tražiti odgovore.

icon-expand icon-close icon-close Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Alibiji počinju pucati

Inspektori detaljno provjeravaju iskaze osoba povezanih s Franjom, a posebnu pozornost privlače događaji koji su se odvijali uoči njegova ubojstva. Naizgled čvrste priče počinju otvarati nova pitanja, a jedan detalj pokazat će se posebno važnim. Toni i Ana shvaćaju da netko možda nije bio ondje gdje tvrdi da je bio. Slijedi novo suočavanje, a pritisak raste iz minute u minutu. Dok inspektori pokušavaju utvrditi tko govori istinu, a tko nešto skriva, na površinu izlaze i problemi povezani s novom umjetničkom galerijom. Iza velikih planova i glamuroznog otvorenja krije se puno složenija priča, a vrijedne slike mogle bi imati mnogo važniju ulogu nego što se isprva činilo.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Istina izlazi na vidjelo