Toni Gojanović o 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Osjećaj povratka kući je fantastičan, a svaka epizoda vam je kao mali film za sebe!'

Nakon niza uloga ostvarenih na stranim setovima uz velika svjetska glumačka imena, glumac Toni Gojanović vraća se pred domaću publiku u glavnoj ulozi nove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb'.
'Na stranim setovima fali mi naša neposrednost'
Rad u inozemstvu donosi neprocjenjivo iskustvo, no povratak kući za Gojanovića ima posebnu čar. Na pitanje kakav je osjećaj ponovno snimati u Hrvatskoj, glumac bez oklijevanja odgovara: "Pa osjećaj je fantastičan". Priznaje kako mu je nedostajao duh domaće produkcije, a osobito način na koji komuniciramo.
"Evo, baš sam maloprije pričao o tome kako postoji nešto u našem mentalitetu i našoj neposrednosti u komunikaciji, što mi jako jako fali na stranim setovima", ističe Gojanović, naglašavajući toplinu i otvorenost koja krasi domaće setove.
Temeljitost i posvećenost poslu su nam zajedničke
U seriji 'Specijalisti Zagreb' Gojanović tumači lik Luke Horvata, bivšeg analitičara Europola, kojeg opisuju kao staloženog i hladnog profesionalca. Iako se na prvu čini kao netko s kime se teško poistovjetiti, glumac otkriva da s likom dijeli ključne osobine.
"Ima i razlika i sličnosti", započinje Gojanović i dodaje: "Ako govorimo o sličnosti, ja bih rekao da je to nekakva temeljitost i posvećenost poslu." Upravo ga je ta predanost detaljima i rješavanju zadataka privukla kompleksnom liku policijskog istražitelja.
'Nisam mogao poželjeti bolje kolege'
Uspjeh serije često ovisi o kemiji među glavnim glumcima, a sudeći prema Gojanovićevim riječima, gledatelje očekuje sjajno uigran tim. Suradnju s ostatkom glumačke četvorke opisuje jednom riječju - fantastična.
"Zbilja to mogu iskreno reći s punim uvjerenjem, nisam mogao poželjeti bolje kolege", naglašava glumac. Otkriva i da je atmosfera na setu bila ispunjena smijehom. Na pitanje je li ga zaista bilo, odlučno odgovara: "Apsolutno svaki dan."
U pravoj istrazi partnerica bi mu bila Vini
U ležernijem tonu, postavili smo mu i hipotetsko pitanje: da mora izabrati samo jednog kolegu iz serije za partnera u pravoj policijskoj istrazi, tko bi to bio? Izbor je pao na kolegicu Vini.
"Pa zato što postoji nešto u njenoj naravi. Što je znači inteligencija, predanost i strpljenje", objašnjava Gojanović i dodaje ključan razlog: "Jedna ženska intuicija koju mi muški baš nemamo."
Svaka epizoda je kao mali film za sebe
Za kraj, Gojanović je istaknuo ono što seriju "Specijalisti Zagreb" čini posebnom i drugačijom od ostalih. Ključ je, kaže, u jedinstvenom formatu.
"Poseban je format same serije. Svaka epizoda je slučaj za sebe, svaka epizoda je kao mali film s početkom, sredinom i krajem", pojašnjava. Upravo ta struktura, koja gledateljima u svakoj epizodi donosi zaokruženu priču, trebala bi osvojiti publiku. "I mi se zbilja nadamo da će se publici to svidjeti", zaključuje Gojanović.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite ponedjeljkom u 20:15 i 21:15 na RTL-u, ili odmah na platformi Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).