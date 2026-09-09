Toni Gojanović o 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Osjećaj povratka kući je fantastičan, a svaka epizoda vam je kao mali film za sebe!'

Razgovarali smo s glemcem Tonijem Gojanovićem o povratku u Hrvatsku, izazovima uloge bivšeg analitičara Europola i atmosferi na snimanju koja ga je, kako kaže, oduševila

icon-close

Nakon niza uloga ostvarenih na stranim setovima uz velika svjetska glumačka imena, glumac Toni Gojanović vraća se pred domaću publiku u glavnoj ulozi nove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb'.

'Na stranim setovima fali mi naša neposrednost'

Rad u inozemstvu donosi neprocjenjivo iskustvo, no povratak kući za Gojanovića ima posebnu čar. Na pitanje kakav je osjećaj ponovno snimati u Hrvatskoj, glumac bez oklijevanja odgovara: "Pa osjećaj je fantastičan". Priznaje kako mu je nedostajao duh domaće produkcije, a osobito način na koji komuniciramo. "Evo, baš sam maloprije pričao o tome kako postoji nešto u našem mentalitetu i našoj neposrednosti u komunikaciji, što mi jako jako fali na stranim setovima", ističe Gojanović, naglašavajući toplinu i otvorenost koja krasi domaće setove.

icon-expand icon-close icon-close Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović FOTO: RTL

Temeljitost i posvećenost poslu su nam zajedničke

U seriji 'Specijalisti Zagreb' Gojanović tumači lik Luke Horvata, bivšeg analitičara Europola, kojeg opisuju kao staloženog i hladnog profesionalca. Iako se na prvu čini kao netko s kime se teško poistovjetiti, glumac otkriva da s likom dijeli ključne osobine. "Ima i razlika i sličnosti", započinje Gojanović i dodaje: "Ako govorimo o sličnosti, ja bih rekao da je to nekakva temeljitost i posvećenost poslu." Upravo ga je ta predanost detaljima i rješavanju zadataka privukla kompleksnom liku policijskog istražitelja.

icon-expand Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

'Nisam mogao poželjeti bolje kolege'

Uspjeh serije često ovisi o kemiji među glavnim glumcima, a sudeći prema Gojanovićevim riječima, gledatelje očekuje sjajno uigran tim. Suradnju s ostatkom glumačke četvorke opisuje jednom riječju - fantastična. "Zbilja to mogu iskreno reći s punim uvjerenjem, nisam mogao poželjeti bolje kolege", naglašava glumac. Otkriva i da je atmosfera na setu bila ispunjena smijehom. Na pitanje je li ga zaista bilo, odlučno odgovara: "Apsolutno svaki dan."

icon-expand Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović FOTO: RTL

U pravoj istrazi partnerica bi mu bila Vini

U ležernijem tonu, postavili smo mu i hipotetsko pitanje: da mora izabrati samo jednog kolegu iz serije za partnera u pravoj policijskoj istrazi, tko bi to bio? Izbor je pao na kolegicu Vini. "Pa zato što postoji nešto u njenoj naravi. Što je znači inteligencija, predanost i strpljenje", objašnjava Gojanović i dodaje ključan razlog: "Jedna ženska intuicija koju mi muški baš nemamo."

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Svaka epizoda je kao mali film za sebe