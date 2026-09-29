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Specijalisti Zagreb

Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti'

Nova epizoda domaće kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb' donosi uzbudljiv slučaj koji će ovoga puta za inspektora Zorana Jukića postati itekako osoban. U središtu istrage našla se njegova kći Mia, koja je iznenada postala meta opasnog i zasad nepoznatog uhoditelja

RTL.hr
29.09.2026 16:00

Dok pokušavaju otkriti tko stoji iza svega i zbog čega je upravo Mia postala meta, Zoran i inspektor Toni počinju analizirati njezin privatni život. Svaki detalj mogao bi ih dovesti do osobe koja je uhodi, no razgovor dvojice kolega ubrzo otkriva i koliko Zoran zapravo zna – ili misli da zna – o ljubavnom životu svoje kćeri.

A šefe, Mia ima 28 godina. Lijepa je, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti. S koliko je tipova mogla biti – pet, deset?" upitao je Toni pokušavajući proširiti krug mogućih sumnjivaca.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: Voyo

No Zoran je imao spreman odgovor. Imala je jednu vezu, to je bilo na faksu i to je to", uvjereno mu je poručio.

Istraga tako tek počinje, a pred Zoranom i Tonijem nije nimalo jednostavan zadatak. Moraju otkriti tko se krije iza prijetnji upućenih Miji, dok Zoran istodobno pokušava ostati pribran svjestan da ovoga puta nije riječ samo o još jednom policijskom slučaju – već o sigurnosti njegove kćeri.

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specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

'Specijalisti Zagreb' donose novi napeti slučaj: Ovoga puta u središtu svega je Zoranova kći Mia

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