Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti'

Dok pokušavaju otkriti tko stoji iza svega i zbog čega je upravo Mia postala meta, Zoran i inspektor Toni počinju analizirati njezin privatni život. Svaki detalj mogao bi ih dovesti do osobe koja je uhodi, no razgovor dvojice kolega ubrzo otkriva i koliko Zoran zapravo zna – ili misli da zna – o ljubavnom životu svoje kćeri.
A šefe, Mia ima 28 godina. Lijepa je, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti. S koliko je tipova mogla biti – pet, deset?" upitao je Toni pokušavajući proširiti krug mogućih sumnjivaca.
No Zoran je imao spreman odgovor. Imala je jednu vezu, to je bilo na faksu i to je to", uvjereno mu je poručio.
Istraga tako tek počinje, a pred Zoranom i Tonijem nije nimalo jednostavan zadatak. Moraju otkriti tko se krije iza prijetnji upućenih Miji, dok Zoran istodobno pokušava ostati pribran svjestan da ovoga puta nije riječ samo o još jednom policijskom slučaju – već o sigurnosti njegove kćeri.
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