Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti'

Dok pokušavaju otkriti tko stoji iza svega i zbog čega je upravo Mia postala meta, Zoran i inspektor Toni počinju analizirati njezin privatni život. Svaki detalj mogao bi ih dovesti do osobe koja je uhodi, no razgovor dvojice kolega ubrzo otkriva i koliko Zoran zapravo zna – ili misli da zna – o ljubavnom životu svoje kćeri.

A šefe, Mia ima 28 godina. Lijepa je, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti. S koliko je tipova mogla biti – pet, deset?" upitao je Toni pokušavajući proširiti krug mogućih sumnjivaca.