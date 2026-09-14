Toni u 'Specijalistima Zagreb' konačno progovorio o svojoj prošlosti: 'Vjerovao sam ženi kojoj nisam trebao'

Ana i Toni zato su se vratili u kafić u kojem su obje boravile kako bi pokušali pronaći nekoga tko bi mogao prepoznati muškarca s fotorobota. Ispitivali su goste i zaposlenike, tražeći bilo kakav detalj koji bi ih mogao približiti počinitelju, no nakon iscrpljujuće istrage odlučili su nakratko predahnuti uz piće.

Tada je razgovor skrenuo s posla na Tonijevu prošlost. Ana ga je upitala zašto je zapravo iz Splita prebačen u Zagreb, a njegov odgovor odmah je dao naslutiti da iza svega stoji puno zanimljivija priča. "Ajmo samo reći da sam vjerovao ženi kojoj nisam trebao", priznao je Toni.

Kratka rečenica bila je dovoljna da otvori niz novih pitanja. Tko je žena o kojoj govori, što se dogodilo u Splitu i je li upravo taj odnos razlog zbog kojeg je završio u Zagrebu, zasad ostaje nepoznato.

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