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Specijalisti Zagreb

Toni u 'Specijalistima Zagreb' konačno progovorio o svojoj prošlosti: 'Vjerovao sam ženi kojoj nisam trebao'

Zagreb je potresla vijest o brutalnom ubojstvu mlade stjuardese Sabine Vukše, čije je tijelo pronađeno u ranim jutarnjim satima u Tkalčićevoj ulici, nedaleko od Kaptola u seriji 'Specijalistima Zagreb'. Policijska istraga odmah je krenula punom parom, a slučaj je dodatno zakomplicirala činjenica da su i Sabina i inspektorica Ana iste večeri bile drogirane

RTL.hr
14.09.2026 21:30

Ana i Toni zato su se vratili u kafić u kojem su obje boravile kako bi pokušali pronaći nekoga tko bi mogao prepoznati muškarca s fotorobota. Ispitivali su goste i zaposlenike, tražeći bilo kakav detalj koji bi ih mogao približiti počinitelju, no nakon iscrpljujuće istrage odlučili su nakratko predahnuti uz piće.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Tada je razgovor skrenuo s posla na Tonijevu prošlost. Ana ga je upitala zašto je zapravo iz Splita prebačen u Zagreb, a njegov odgovor odmah je dao naslutiti da iza svega stoji puno zanimljivija priča. "Ajmo samo reći da sam vjerovao ženi kojoj nisam trebao", priznao je Toni.

Kratka rečenica bila je dovoljna da otvori niz novih pitanja. Tko je žena o kojoj govori, što se dogodilo u Splitu i je li upravo taj odnos razlog zbog kojeg je završio u Zagrebu, zasad ostaje nepoznato.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite svaki ponedjeljak u 20:15 i 21:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo, gdje ponedjeljkom stižu dvije nove epizode.

specijalisti zagreb
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