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Specijalisti Zagreb

U haljini koja nikada ne izlazi iz mode: Damira Gregoret s Mariom Jurićem zablistala na premijeri nove RTL-ove serije

Poznati televizijski dvojac stigao je u iznimno elegantnom i dobro raspoloženom izdanju, no svu je pažnju okupljenih u potpunosti ukrao besprijekoran modni odabir popularne voditeljice i novinarke

RTL.hr
04.09.2026 09:41

Poznata i omiljena lica s malih ekrana, Damira Gregoret i Mario Jurić, zablistali su na svečanoj premijeri nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'.

Svevremenska elegancija koja osvaja na prvu

Za ovu je prigodu odabrala neodoljivu crnu haljinu na bijele točkice - svevremenski uzorak koji nikada ne izlazi iz mode i odiše čistom ženstvenošću. Kroj koji laskavo naglašava siluetu dodatno je istaknula kontrastnim bijelim detaljima na ramenima, dok je cijelu kombinaciju sjajno podigla upečatljivom torbicom u maslinastoj nijansi. Uz opuštene valove u kosi i prirodan make-up, Damira je doslovno očarala sve prisutne.

Damira Gregoret i Mario Jurić
Damira Gregoret i Mario Jurić FOTO: RTL

S druge strane, njezin kolega Mario Jurić odlučio se za nepogrešivu poslovno-ležernu klasiku. U elegantnom svijetlom sakou, klasičnoj bijeloj košulji i tamnim hlačama bio je savršeno modno usklađen sa svojom kolegicom dok su uigrano pozirali pred okupljenim fotografima.

Sjajna energija i kolegijalnost iza kamera

Njihovo zajedničko pojavljivanje na svečanoj premijeri još je jedan dokaz odlične atmosfere koja vlada među RTL-ovim uzdanicama. Vidno nasmijani i opušteni, Damira i Mario uživali su u večeri posvećenoj novom televizijskom projektu svoje matične kuće, dokazavši da sjajnu energiju s malih ekrana bez problema prenose i na svečana događanja.

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