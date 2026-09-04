U haljini koja nikada ne izlazi iz mode: Damira Gregoret s Mariom Jurićem zablistala na premijeri nove RTL-ove serije

Poznati televizijski dvojac stigao je u iznimno elegantnom i dobro raspoloženom izdanju, no svu je pažnju okupljenih u potpunosti ukrao besprijekoran modni odabir popularne voditeljice i novinarke

icon-close

Poznata i omiljena lica s malih ekrana, Damira Gregoret i Mario Jurić, zablistali su na svečanoj premijeri nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'.

Svevremenska elegancija koja osvaja na prvu

Za ovu je prigodu odabrala neodoljivu crnu haljinu na bijele točkice - svevremenski uzorak koji nikada ne izlazi iz mode i odiše čistom ženstvenošću. Kroj koji laskavo naglašava siluetu dodatno je istaknula kontrastnim bijelim detaljima na ramenima, dok je cijelu kombinaciju sjajno podigla upečatljivom torbicom u maslinastoj nijansi. Uz opuštene valove u kosi i prirodan make-up, Damira je doslovno očarala sve prisutne.

icon-expand icon-close icon-close Damira Gregoret i Mario Jurić FOTO: RTL

S druge strane, njezin kolega Mario Jurić odlučio se za nepogrešivu poslovno-ležernu klasiku. U elegantnom svijetlom sakou, klasičnoj bijeloj košulji i tamnim hlačama bio je savršeno modno usklađen sa svojom kolegicom dok su uigrano pozirali pred okupljenim fotografima.

Sjajna energija i kolegijalnost iza kamera