Ubojstvo na Mirogoju u 'Specijalistima Zagreb'! Slikar pronađen mrtav kraj obiteljske grobnice

Šokantan zločin potresao je zagrebački Mirogoj. Poznati, iako u posljednje vrijeme pomalo zaboravljeni slikar Franjo, pronađen je mrtav pored obiteljske grobnice. Istraga je tek u svojim počecima, no sve ukazuje na to da bi ključ rješenja mogao ležati u događajima starim više od pola stoljeća te u jednom nedavnom, vrlo napetom susretu

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Neposredno prije tragične smrti, Franjo se susreo s muškarcem iz svoje davne prošlosti. Iz njihovog naizgled mirnog, ali oštrog razgovora dalo se naslutiti kako su nekada davno bili bliski prijatelji i suradnici. Zajedno su kovali velike planove za budućnost, htjeli su osnovati novu umjetničku grupu, no sve je prekinuto zbog ljubomore i izdaje.

icon-expand icon-close icon-close Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

"Ti si meni uzeo curu, ja tebi slike", rečenica je koja je obilježila njihov posljednji susret i savršeno sažela desetljeća gorčine. Radilo se o Antoniji, Franjinoj nedavno preminuloj supruzi koja je nekada bila zaručena za njegovog suparnika, te o vrijednim umjetničkim djelima koja su ostala zarobljena u središtu njihovog dugogodišnjeg sukoba. Iako se činilo da jedan od njih želi "zakopati ratnu sjekiru", duhovi prošlosti očito nisu mirovali.

Smrtonosni udarac na Mirogoju