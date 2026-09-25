Ubojstvo na Mirogoju u 'Specijalistima Zagreb'! Slikar pronađen mrtav kraj obiteljske grobnice

Neposredno prije tragične smrti, Franjo se susreo s muškarcem iz svoje davne prošlosti. Iz njihovog naizgled mirnog, ali oštrog razgovora dalo se naslutiti kako su nekada davno bili bliski prijatelji i suradnici. Zajedno su kovali velike planove za budućnost, htjeli su osnovati novu umjetničku grupu, no sve je prekinuto zbog ljubomore i izdaje.
"Ti si meni uzeo curu, ja tebi slike", rečenica je koja je obilježila njihov posljednji susret i savršeno sažela desetljeća gorčine. Radilo se o Antoniji, Franjinoj nedavno preminuloj supruzi koja je nekada bila zaručena za njegovog suparnika, te o vrijednim umjetničkim djelima koja su ostala zarobljena u središtu njihovog dugogodišnjeg sukoba. Iako se činilo da jedan od njih želi "zakopati ratnu sjekiru", duhovi prošlosti očito nisu mirovali.
Smrtonosni udarac na Mirogoju
Samo nekoliko sati kasnije, tijelo nesretnog slikara pronađeno je na groblju, tik uz posljednje počivalište njegove supruge. Prema prvim nalazima forenzičara, smrt je nastupila trenutno uslijed teške frakture lubanje. Žrtva je zadobila snažan udarac s leđa, nanesen dugim i tupim metalnim predmetom.