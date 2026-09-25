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Specijalisti Zagreb

Ubojstvo na Mirogoju u 'Specijalistima Zagreb'! Slikar pronađen mrtav kraj obiteljske grobnice

Šokantan zločin potresao je zagrebački Mirogoj. Poznati, iako u posljednje vrijeme pomalo zaboravljeni slikar Franjo, pronađen je mrtav pored obiteljske grobnice. Istraga je tek u svojim počecima, no sve ukazuje na to da bi ključ rješenja mogao ležati u događajima starim više od pola stoljeća te u jednom nedavnom, vrlo napetom susretu

RTL.hr
25.09.2026 21:30

Neposredno prije tragične smrti, Franjo se susreo s muškarcem iz svoje davne prošlosti. Iz njihovog naizgled mirnog, ali oštrog razgovora dalo se naslutiti kako su nekada davno bili bliski prijatelji i suradnici. Zajedno su kovali velike planove za budućnost, htjeli su osnovati novu umjetničku grupu, no sve je prekinuto zbog ljubomore i izdaje.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

"Ti si meni uzeo curu, ja tebi slike", rečenica je koja je obilježila njihov posljednji susret i savršeno sažela desetljeća gorčine. Radilo se o Antoniji, Franjinoj nedavno preminuloj supruzi koja je nekada bila zaručena za njegovog suparnika, te o vrijednim umjetničkim djelima koja su ostala zarobljena u središtu njihovog dugogodišnjeg sukoba. Iako se činilo da jedan od njih želi "zakopati ratnu sjekiru", duhovi prošlosti očito nisu mirovali.

Smrtonosni udarac na Mirogoju

Samo nekoliko sati kasnije, tijelo nesretnog slikara pronađeno je na groblju, tik uz posljednje počivalište njegove supruge. Prema prvim nalazima forenzičara, smrt je nastupila trenutno uslijed teške frakture lubanje. Žrtva je zadobila snažan udarac s leđa, nanesen dugim i tupim metalnim predmetom.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Ključ ubojstva u 'Specijalistima Zagreb' cijelo im je vrijeme bio pred očima? Novi trag vodi do neočekivanog otkrića

Specijalisti Zagreb

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