Veliko finale 'Specijalista Zagreb'! Posljednja epizoda sezone donosi još jednu napetu istragu

Nakon niza zamršenih slučajeva, neočekivanih preokreta i istraga koje su ih odvele u različite dijelove hrvatske metropole, 'Specijalisti Zagreb' stižu do velikog finala prve sezone! Deseta epizoda donosi završnu dozu kriminalističke napetosti, a pred četvero inspektora ponovno su izazovi u kojima će morati pokazati svoje iskustvo, intuiciju i sposobnost povezivanja naizgled nepovezanih tragova.

Tijekom prve sezone gledatelji su upoznali Zorana Jukića, Anu Kirin, Luku Horvata i Tonija Kovačića, policijske inspektore čiji se različiti karakteri i pristupi poslu često sudaraju, ali ih povezuje isti cilj – otkriti istinu. Njihovi profesionalni izazovi, privatni odnosi i međusobna dinamika bili su važan dio priče tijekom cijele sezone, uz kriminalističke slučajeve koji su ih neprestano stavljali na kušnju.