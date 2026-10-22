Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Veliko finale 'Specijalista Zagreb'! Posljednja epizoda sezone donosi još jednu napetu istragu

Deseta, ujedno i posljednja epizoda prve sezone domaće kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb' stiže ove nedjelje! Omiljena istražiteljska četvorka još će jednom pokazati zašto nijedan slučaj nije jednostavan kao što se čini, a završnicu sezone gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo

RTL.hr
22.10.2026 09:08

Nakon niza zamršenih slučajeva, neočekivanih preokreta i istraga koje su ih odvele u različite dijelove hrvatske metropole, 'Specijalisti Zagreb' stižu do velikog finala prve sezone! Deseta epizoda donosi završnu dozu kriminalističke napetosti, a pred četvero inspektora ponovno su izazovi u kojima će morati pokazati svoje iskustvo, intuiciju i sposobnost povezivanja naizgled nepovezanih tragova.

Tijekom prve sezone gledatelji su upoznali Zorana Jukića, Anu Kirin, Luku Horvata i Tonija Kovačića, policijske inspektore čiji se različiti karakteri i pristupi poslu često sudaraju, ali ih povezuje isti cilj – otkriti istinu. Njihovi profesionalni izazovi, privatni odnosi i međusobna dinamika bili su važan dio priče tijekom cijele sezone, uz kriminalističke slučajeve koji su ih neprestano stavljali na kušnju.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Prva RTL-ova kriminalistička serija donijela je prepoznatljiv zagrebački identitet. Ulice, kvartovi i poznate gradske lokacije postali su kulisa napetih istraga, ali i sastavni dio priča koje su gledatelje iz epizode u epizodu vodile u svijet zločina, skrivenih motiva i neočekivanih raspleta.

Deseta i posljednja epizoda prve sezone 'Specijalista Zagreb' stiže ove nedjelje, a seriju pratite na platformi Voyo!

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Novu epizodu 'Specijalista Zagreb' pogledajte odmah ekskluzivno na Voyo

Moglo bi te zanimati

Novu epizodu 'Specijalista Zagreb' pogledajte odmah ekskluzivno na Voyo

Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti'

'Specijalisti Zagreb' donose novi napeti slučaj: Ovoga puta u središtu svega je Zoranova kći Mia

'Specijalisti Zagreb' sada ekskluzivno na Voyo! Nova epizoda dostupna je odmah

Tko je ubio slikara na Mirogoju? Istina napokon izlazi na vidjelo, a rasplet će iznenaditi sve

Inspektor Toni usred istrage ubojstva dogovorio dejt: 'Javila mi se ona zgodna unuka ubijenog'

Pročitaj na Net.hr
Jakov dobiva zabrinjavajući poziv iz zatvora, a anonimno pismo otkriva Antino skrovište
Od seksi fotografija do života na ulici: Sudbina bivše manekenke tjera suze na oči
Kartelo i Borna ne prestaju se podbadati: 'Ovo je nepoštivanje svih i svega!'
Tuga na klapskoj sceni: Preminuo prvi tenor poznate klape, kolege se emotivno oprostile od njega
Harry Styles se umalo potukao s čovjekom koji je htio autogram
Vanna se vratila na mjesto gdje je sve počelo: 'Malo me stisne oko srca'
Glumac Nikola Kojo o izborima: 'Organizirana mafijaška grupa uzela je cijeli jedan narod pod svoje'
Relja i Nikolija izgovorili sudbonosno 'da' nakon 12 godina veze
Lilly Rush više nije ista! Evo kako danas izgleda detektivka iz kultne krimi-serije
Mr. Sheffield, jeste li to vi? Nećete vjerovati kako danas izgleda zvijezda 'Dadilje'