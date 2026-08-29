Vikend preporuka za ljubitelje serija: Zašto su 'Specijalisti Zagreb' jedan od najiščekivanijih projekata sezone

Ako tražite novi televizijski naslov koji će vas u nadolazećim tjednima prikovati uz ekrane, na kalendaru svakako označite 7. rujna. Na RTL i platformu Voyo stiže nova serija 'Specijalisti Zagreb' , projekt koji već mjesecima privlači veliku pozornost javnosti i najavljuje uzbudljivu televizijsku jesen.

Jedan od glavnih aduta serije je autentična atmosfera glavnog grada. Priča prati policijske istrage i dinamiku na zagrebačkom asfaltu, pri čemu sam grad Zagreb dobiva ulogu prepoznatljivog, živog kulisa. Od dinamičnih scena na gradskim ulicama do napetih trenutaka na terenu, serija donosi moderan vizualni pristup i ritam koji odskače od klasičnih formata.

Glavnu glumačku postavu čini četvorka koja u priču unosi potpuno različite energije i karaktere. Toni Gojanović tumači Luku Horvata, bivšeg analitičara Europola s kompleksnom pozadinskom pričom, dok Peđa Gvozdić donosi lik iskusnog višeg inspektora Zorana. Glumačku ekipu nadopunjuju Ivan Barišić u ulozi mladog inspektora koji u Zagreb stiže iz Splita te Vini Jurčić kao ključna inspektorica tima. Njihovi odnosi, profesionalni izazovi i osobne drame garantiraju dinamičnu kemiju pred kamerama.

Osim napetih policijskih slučajeva, serija stavlja snažan naglasak na privatne živote likova, obiteljske odnose i dozu autentičnog domaćeg humora u pauzama između opasnih situacija. Upravo taj balans između napetosti i životne svakodnevice čini 'Specijaliste Zagreb' naslovom koji se s razlogom nalazi na listi najiščekivanijih projekata ove sezone.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).