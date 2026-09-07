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Specijalisti Zagreb

Vini Jurčić o 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Moji dečki su preduhoviti, zovem ih moje curke'

Od dječje uloge u 'Bibinom svijetu' do članice policijskog tima u novoj RTL-ovoj seriji – Vini Jurčić prošla je zanimljiv glumački put. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kako je izgledalo snimanje 'Specijalista Zagreb'

RTL.hr
07.09.2026 07:00

U novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb' gledatelji će upoznati i Anu, članicu posebnog policijskog tima koju glumi Vini Jurčić. Mlada glumica za RTL.hr je otkrila kako su izgledale pripreme za ulogu, što ju je najviše iznenadilo tijekom policijske obuke, ali i zašto vjeruje da će publiku osvojiti upravo posebna energija cijele ekipe.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Vini, kako se osjećaš sad, jesi li uzbuđena?

Pa zapravo sam baš uzbuđena i jako sam sretna. Nekako mi je baš bilo toliko lijepo vidjeti, pogotovo na velikom ekranu, posao koji smo radili zadnja četiri mjeseca. Tako smo se lijepo družili svi na setu, te mi je lijepo vidjeti i neke naše interne fore s kojima se i sad šalimo.

Prvi put si zbog ove uloge prolazila kroz policijske pripreme. Kako si se snašla u tome?

Bilo mi je jako fora. Obožavam kad dobijem zadatak naučiti nešto novo za ulogu. To mi je u ovom slučaju bilo rukovanje s oružjem, pucanje, ophođenje s lisicama, naučili smo tu neku policijsku hijerarhiju, sve mi je to bilo jako interesantno. Užasno puno sam naučila i mislim da sam se baš dobro u tom snašla.

Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb
Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Ti glumiš od malena i mnogi su te se zapravo sjetili iz Bibinog svijeta. Je li ti čudno da se ljudi još uvijek sjećaju te uloge?

Znači, bilo mi je genijalno kad sam vidjela da je netko izvukao to i stavio na Instagram, jer sam mislila da nema šanse da netko uopće skuži da sam to ja. Baš me razveselilo.

Vini Jurčić
Vini Jurčić FOTO: RTL

Što misliš što će gledatelje kod Ane najviše osvojiti?

Možda neka različitost unutar nje same, jer nije neki plošni karakter, nego se ponaša s obzirom na okolnosti. Nije jednodimenzionalna i ima neku toplinu koju nosi, a s druge strane i hladnoću, koja je profesionalna.

Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić
Specijalisti Zagreb, Vini Jurčić FOTO: RTL

Tko te iz ekipe najviše nasmijavao?

Joj, baš bi bilo glupo da nekoga izdvojim, jer su sva trojica mojih dečki preduhoviti. Ja ih znam zvati 'moje curke'.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Da moraš u pravoj policijskoj istrazi izabrati samo jednog od kolega za partnera, koga bi izabrala?

Hm, hm, pa možda bi to, ovako po karakteru, bila uloga Luke, zato što smo mi po karakteru najkompatibilniji.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Zašto gledatelji ne smiju propustiti ovu seriju?

Ako propuste, onda će propustiti jedan jako fora tim ljudi, koji se nosi s jako zanimljivim slučajevima.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

vini jurčić specijalisti zagreb intervju
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