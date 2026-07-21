Vini Juričić o seriji 'Specijalisti Zagreb' za RTL.hr: 'Kada sam kasnije čula tko je sve dobio uloge, bila sam presretna'

Uloga inspektorice Ane u seriji 'Specijalisti Zagreb' za Vini je najveća televizijska uloga dosad, no tom se izazovu itekako veseli. Na setu se, kaže, radi punom parom, no svi se trude proizvesti autentičan i uvjerljiv proizvod koji će gledatelji zavoljeti na prvu.

"Najviše me privukla prilika da igram nešto žanrovski i tipski potpuno drugačije od svega što sam dosad radila. Već sam neko vrijeme priželjkivala jedno dugo, kontinuirano snimanje jer mi je takvo iskustvo nedostajalo, a obožavam život na setu, tako da se sve nekako posložilo u jednu veliku sreću. I sama audicija mi je bila vrlo jednostavna i prirodna, što mi je već tada bio dobar znak da se radi o projektu koji mi odgovara. Kad sam kasnije čula tko je sve dobio uloge, bila sam presretna. Mislim da je čast stvarno odličan i ne bih ništa mijenjala", poručila je Vini za RTL.hr .

Vini je otkrila i što misli da će gledatelje najviše iznenaditi u seriji. "Radi se o jednoj tipskoj kriminalističkoj seriji, ali koja ne nalikuje krimi serijama koje su se mogle gledati na našoj televiziji. U pozadini svih slučajeva postoji ta naša timska toplina i zajednička dinamika koja stvara neki ne tako tamni i tmurni doživljaj, nekako mi se za sada čini da će taj balans činiti jednu specifičnu notu serije", dodala je Vini.

A kako izgleda kad se Vini Jurčić transformira u inteligentnu i empatičnu višu inspektoricu, gledatelji će doznati od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.